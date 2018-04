Lagvenninnenes fine gest til Bjørgen: – Jeg fikk frysninger

langrenn

I karrièrens aller siste skirenn ble det NM-sølv på Marit Bjørgen. Ragnhild Haga var sterkest på lørdagens tremil i Alta.

Da Bjørgen gikk i mål, sto lagvenninnene klare i målområdet. De holdt hverandre i hendene og jublet henne over målstreken. Bjørgen svarte med å bukke, før hun senere roste gesten i intervjuet med NRK.

– Det er veldig hyggelig. Når jeg kom på oppløpet og så at de står der, fikk jeg frysninger, sier Bjørgen.

– Jeg kommer til å savne dem masse. Men jeg avbryter nok ikke denne kontakten. Jeg kommer til å fortsette å mase, sier en smilende Bjørgen - med Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng ved sin side.

Østberg: – Blir altfor pinglete

Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok NM-bronsen.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fem. Etter at hun gikk i mål, begynte hun med en gang å forberede seg på å ta imot Bjørgen. Østberg hadde skrevet Bjørgens navn med tusj på overdelen.

– Vi fikk gjort noe i all hast på slutten. Det blir altfor pinglete å ikke fikse noe bedre ståhei for Marit etter alt dette. Vi må fikse noe bedre senere. Vi gjorde vårt beste her i dag, sier Østberg til NRK.

Gullduell

Landslagsløpere som Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Rolsted Harsem og Ingvild Flugstad Østberg stilte til start. Men det ble tidlig klart at det ville bli en duell mellom Marit Bjørgen og Ragnhild Haga.

– Når du får på startnummeret, er du fokusert på å gå bra. Men det var veldig artig å avslutte på denne måten, med den stemningen rundt, sier Bjørgen.

Bjørgen var på skuddhold etter 7 kilometer. Men etter det økte Haga helt til det skilte 45,4 sekunder etter 17 kilometer. Derfra hentet Bjørgen inn noen sekunder - men ikke nok til å berge gullet.

Til slutt skilte det 31,2 sekunder mellom Haga og Bjørgen. Dermed klarte ikke Bjørgen å følge opp gullet fra fredagens 5-kilometer.

– Det er litt blandede følelser - med at Marit gir seg og NM-gull, sier Haga til NRK.

Gullvinneren var blant løperne som heiet Bjørgen frem på de siste meterne.

– Det er rart. Hun har vært et forbilde for meg siden jeg var liten, sier Haga når hun blir bedt om å beskrive følelsene.

Dermed blir Marit Bjørgen stående med 24 NM-gull. Hun har dessuten 18 VM-gull og åtte VM-gull.