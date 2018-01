Lagvenninnene oppfordrer til å vrake Marit Bjørgen

langrenn

PLANICA: Da Harsem passerte Maiken Caspersen Falla på oppløpssiden og ble nummer to i det slovenske solskinnet, sikret hun ikke bare sin første pallplass i verdenscupen.

Hun kan også har sørget for at Marit Bjørgen settes ut av laget til OL-sprinten om 3,5 uker.

Heidi Weng og Falla mener iallfall at det bør være konsekvensen.

– Jeg synes at Kathrines annenplass her er bedre enn hva Marit har prestert i verdenscupen på sprint i klassisk i år. Sånn sett er det kanskje fair å gi Kathrine sjansen, sier Falla, som har slitt med sykdom etter Tour de ski og måtte stå over både NM og sprinten i Dresden.

– Det bekymrer meg ikke

Det var kanskje også årsaken til at hun ikke klarte å gi Stina Nilsson bedre kamp om seieren.

Falla peker i tillegg på Weng og Ingvild Flugstad Østberg på spørsmål om hvem hun mener bør utgjøre OL-laget på sprinten.

– Det er kanskje ikke så lett for en trener å sette ut Bjørgen fra en OL-distanse hvis hun selv vil gå?

– Nei, men samtidig får hun gå mange renn, så det bekymrer meg ikke. Hun kan ta de gullmedaljene sine uansett, smiler Falla.

– Vet aldri med Bjørgen

Med Harsems annenplass bør kanskje også Weng begynne å føle seg litt utrygg på en sprintstart i Pyeongchang.

– Hvis du hadde spurt meg i fjor så ville sprinten vært som nummer to av løpene jeg helst ville gå, for da hadde jeg en sier og en tredjeplass. Akkurat nå er kanskje sprinten min svakeste side, men jeg har jo veldig lyst til å gå, sier Weng.

– Er det irriterende at Bjørgen skulle melde seg på i kampen?

– Jeg føler jo at vi ungjentene har gjort det litt bedre. Hun har ikke prestert så bra i sprint på to år og har ikke vært i finaler, men du vet aldri med Bjørgen. Hvis hun er i kanonform så skjønner jeg jo at alle vil ha henne med. Hun kan være en utfordrer.

– Hun slo jo plutselig til med et NM-gull på sprinten sist helg?

– Ja, men det er litt lettere i NM enn i verdenscupen. Her er det vanskeligere å komme seg videre fra en kvartfinale, sier Weng.

Overraskende NM-gull

Det var etter Bjørgens NM-gull på den korteste distansen sist helg at diskusjonen om nok en olympisk start på distansen ble aktuell igjen.

– Hadde jeg ikke fått til en bra sprint her, så hadde det vært uaktuelt å gå sprint i OL, sa hun da.

Med kongepokalen i hånden åpnet skidronningen for å gå alle de seks distansene i Sør-Korea. I NM-finalen slo hun nettopp Harsem på oppløpssiden.

– Jeg er 37 år og blir ikke raskere med årene. Yngre løpere kommer opp, men det er artig å slå dem, smilte veteranen.

Den forrige sprinten hun var fornøyd med var imidlertid helt tilbake i mars 2015.

En barrière som er brutt

I Planica lørdag trengte ingen å være i tvil om at annenplassen betydde enormt mye for Harsem.

28-åringen gjemte ansiktet i hendene og gråt noen gledestårer.

Hun var sterk gjennom hele dagen. I prologen var Harsem aller raskest, i kvartfinalen senket hun nonchalant farten de siste 20 meterne og lot konkurrentene gli helt opp på siden av seg.

I semifinalen veivet hun med stavene over hodet da hun utklasset feltet.

– Det er en barrière som er brutt for meg. Jeg fikk et tips av Maiken fredag om å gå for å vinne. Jeg er ikke vant til å være i den posisjonen eller situasjonen. Nå ser jeg at det er mulig, sier Harsem.

Setter pris på støtten

Pallplassen gjør at hun nå har bevist for seg selv at hun kan. Hun mener det handler mye om å tørre å være tøff nok til å si at hun er god nok.

– Jeg tror ikke jeg har trodd helt på det selv før. Da jeg vant prologen så tenkte jeg at det er mulig å vinne hele greia.

Nå håper hun veldig at det sterke løpet også er nok til å sikre en plass på OL-sprinten. Støtten fra Falla setter hun iallfall pris på.

– Hun mener sikkert det, ja. Det er veldig hyggelig, smiler Harsem.

Ekspert ville valgt Harsem

NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn er enig med Falla og Weng i at Harsem nå fortjener en plass på OL-laget.

– Hun var i utgangspunktet reserve, men nå bør hun få gå. Hun har jo også bare den ene sjansen i OL. Når hun da slår alle de norske og blir nummer to i siste uttaksrennet, da må hun være inne. Så blir jo spørsmålet hvem som ryker ut, sier Bjørn.

Han mener det ikke er sikkert at hverken Weng eller Bjørgen er sikre på laget.

– Det er nok litt formen der og da som kommer til å avgjøre, sier Bjørn.

PS: Kvinnelagets trener, Roar Hjelmeset var ikke på plass i Planica. Han har ikke svart på Aftenpostens spørsmål om hva resultatet lørdag får å si for OL-uttaket.