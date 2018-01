Lagkamerat om Northug-kritikk: – Dere har ikke peiling

langrenn

GÅSBU: Northugs lagkamerat ble nummer ni på herrenes 15 kilometer fristil enkeltstart under NM på Gåsbu skistadion.

Hjemme i Trondheim satt treningskameraten Petter Northug. Han går ingen distanser i NM. Siste sjanse for å kvalifisere seg for OL er i Planica om én uke. Dersom skikongen kommer seg til startstreken.

Jepsersen hevder Northug var i kanonform i ukene før sesongstart. Og at det er sykdom og motarbeidelse fra langrennsledelsen som gjør at OL-drømmen nå er i ferd med å bli knust.

– Petter var veldig bra form i oktober. Det var ikke spørsmål om han skulle vinne på Beitostølen, det var snakk om hvor mye han skulle vinne med. Da er det veldig kjedelig at han har vært så uheldig, sier Jespersen.

– Kunne ting vært gjort annerledes?

– Han burde holdt seg frisk, svarer 34.åringen.

– Ble tatt ut i feil renn

Jespersen mener landslagsledelsen burde tatt ut både til verdenscupstarten i Kuusamo og Tour de Ski. Og han mener 32. plassen i Lillehammer ga et feilaktig bilde.

– Historisk sett har han alltid gått fort i Kuusamo, Han kunne gått seg rett inn på OL-laget i Kuusamo. Det visste han selv også med den historikken han har der. Han visste også godt at Lillehammer har vært en dårlig arena for ham, derfor skjønner jeg at han ble forbannet, sier Jespersen og svarer bekreftende på spørsmålet om Northug er motarbeidet av forbundet.

– Skjønner du at det også kan stilles spørsmål ved treningsopplegget?

– Ja, jeg skjønner veldig godt at det blir stilt spørsmål, for dere har jo ikke peiling. Det er ingen som vet hva han har gjort bortsett fra oss som er på laget. For meg er det veldig frustrerende å være på innsiden og ha visst hvor bra han var. Jeg mener han burde vært behandlet på en helt annen måte.

– Overtrent forrige sesong, mye trøbbel denne sesongen, er opplegget til Team Northug riktig?

– Sykdom er ikke noe du kan gjøre med. Samtidig er Petter en type som går «all-in». Enten så går det eller så går det ikke. Det gjorde han i fjor også. Det har vært litt safere i år. Hadde han holdt seg frisk, ville dette gått helt fint, sier Jespersen og konkluderer:

– Jeg mener opplegget har vært veldig bra. Han bommet i fjor. Jeg mener han ikke har bommet i år, sier Jespersen og forteller om en Northug i storform under samlingene på senhøsten.

– Jeg gikk inn for å knekke ham på hardøktene, men jeg knekte istedet meg selv. Han knuste meg på de siste dragene. Tidene vi har hatt på dragene i Val Senales, Livigno og Stelvio var veldig bra. Det så lyst ut.

– Er Northug motivert for å gå VM i Seefeld neste sesong?

– Ja, han kan jo ikke gi seg sånn som dette her. Vi har ikke snakket mye om det, men inntrykket er at han ikke har tenkt å gi seg.

– Har forsøkt å hjelpe Petter

Landslagstrener Tor Arne Hetland svarer slik på Jespersens uttalelse om at ledelsen har motarbeidet Northug:

– Det får Chris stå for selv. Jeg føler at vi har forsøkt å hjelpe Petter og alle løperne så godt vi kan.

Om beslutningen om hvorfor Northug ikke fikk gå Kuusamo, forklarer han:

– Det uttaket tok vi etter Beitostølen. Vi pratet også med Petter i Val Senales. Vi sa: «Gå på Beito og vis deg frem i grei form, så får du gå i Kuusamo. Men så ble han syk på Beito, han var syk langt ut i uka og kunne ikke trene. Dessverre ble det ikke Kuusamo. Med litt mer trening håpet vi at han skulle respondere og gå bra på Lillehammer.

– Hva tror du har gått galt for Northug?

– Det er først og fremst at han ikke har fått nok trening og blitt syk etter å ha vært i høyden. Kroppen responderte ikke. Han havnet i en ond sirkel. Og han har ikke fått snudd det. Det har vært den største utfordringen for Petter, mener landslagstrener Tor Arne Hetland.