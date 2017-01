Knuste Northug - ble sendt på bomtur til Sverige

Rundgreen er mannen som, ifølge Northug-trener Stig Rune Kveen «pissa på» Petter Northug i langrennskongens konkurranse-comeback i norgescupen på Sjusjøen lørdag.

Togtur til Sverige

25-åringen som er en del av rekruttlandslaget, og representerer Byaasen skiklubb, vant 15-kilometeren med drøyt 14 sekunder ned til Martin Løwstrøm Nyenget, mens Northug ble nummer 26 – knappe et og et halvt minutt bak.

Tidlig denne uka fikk Rundgreen beskjed om at han skulle gå verdenscupstafetten for Norges 2. lag i Ulricehamn. Derfor kastet den tidligere stafettverdensmesteren for junior seg på toget etter målgang på Sjusjøen.

Men noe oppgitt må Rundgreen bare konstatere at alle timene på toget endte med at det ble bomtur.

– Det er veldig kjedelig. Vi hadde bare rukket å være her i 8–9- timer, og fikk beskjeden etter frokost, sier han til Adresseavisen.

Landslaget beklager

Årsaken til at Rundgreen og resten av Norges 2. lag må se stafetten på TV, er landslagets manglende kunnskap om regelverket.

– Løpere må ha under 60 FIS-punkter for å få starte i verdenscupstafett. Christian Nordkvelde har ikke dette, og vi må dessverre trekke Norge 2. Dette er selvsagt svært beklagelig for gutta på laget. I Frankrike før jul, da vår smører Lars Høgnes gikk stafett i La Clusaz, var hverken FIS eller vi klare over denne regelen. Nå er vi det, og forholder oss til det, sier landslagets medieansvarlige Gro Eide.

Rundgreen skulle gjerne gått søndagens norgescup på Sjusjøen i stedet for å være turist i Sverige – men graver seg ikke ned over situasjonen.

– Shit happens. Formen er bra, og det fungerer godt for tida. Planen min fremover er å gå lokale renn neste helg – dersom jeg ikke får muligheten i Falun. Veien får bli litt til mens jeg går fremover nå. Jeg skal se an mulighetene som byr seg, og er klar for å forvalte de sjansene jeg får godt.