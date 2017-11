Klæbo tok sin tredje seier på tre dager etter dramatisk spurt: – Han er en diamant

langrenn

Johannes Høsflot Klæbo gikk ut med 38 sekunders forsprang, men tapte alt i løpet av den første halvdelen. Etter 7,5 kilometer av den 15 kilometer lange jaktstarten ble han en del av en større gruppe som alle hadde planer om å vinne minitouren i Ruka.

Og avslutningen ble et realt spurtoppgjør med mange sterke spurtere. Og på oppløpet viste Klæbo at han bare hadde spart krefter da han slapp de andre innpå seg, og knuste Martin Johnsrud Sundby på de siste meterne.

Dermed tok trønderen sin tredje seier på like mange dager. Bak Sundby tok russiske Bulshunov tredjeplassen. Canadiske Alex Harvey tok fjerdeplassen i spurten.

– Jeg prøvde å gå mitt eget løp i starten, men gruppen bak kom fort. Derfor måtte jeg slippe meg ned og vente på avslutningen. Jeg var virkelig sliten. Beina mine skjelver nå. Det er utrolig å vinne i dag. Nå trenger jeg noen dager med hvile, sa Klæbo i et intervju like etter rennet.

Første intervallseier

I går brøt han en aldri så liten barrière da han tok sin første seier med intervallstart. Og han går ut av helgen med seier i minitouren som markerer starten på OL-sesongen.

– Jeg skjønte tidlig at det ble tøft å holde unna, så jeg gikk så billig som mulig. Martin (Johnsrud Sundby, journ. anm.) gikk fryktelig fort opp sistebakken, og jeg måtte bite tennene sammen. Det kostet veldig mye, og jeg er glad for at jeg hadde de 40 sekundene fra start. Det henger høyt å få sin første distanseseier, sier Klæbo til NRK.

Trener for herrelandslaget, Tor Arne Hetland, sier at det ble et spennende, hardt og taktisk skirenn.

– Og så ble det en fenomenal avslutning. Det var langrenn på sitt beste. Planen vår var at Johannes skulle holde unna, men da de andre kom opp hadde vi mange oppe i gruppen. Men da Johannes fikk los på de siste meterene var han supersterk på oppløpet, sier Hetland.

Han er mektig imponert over hva unggutten har prestert den første helgen i sesongen.

– Jeg er mektig imponert. Vi har fått en diamant i langrennssporten. Han kan alt, det eneste han mangler er at han ikke strekker armene i været og jubler når han kommer i mål. Men i dag var han bare så sliten, sa Hetland etter løpet.

Didrik Tønseth gikk i mål på en syvendeplass, 8,1 sekunder bak Klæbo. Hans Christer Holund fikk 9.-plassen.

Startet fort

Klæbo skjøt fart ut av startblokkene klokken 12, og holdt avstanden ut til første passering etter 1,1 kilometer. Bak russeren jaget Pål Golberg, Calle Halfvarsson og Iivo Niskanen, og en større gruppe med blant annet Emil Iversen, Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby.

Ut på andre runde roet Klæbo ned farten, og forfølgerne begynte å plukke noen sekunder. Bak trønderen og russeren begynte forfølgerne å samle seg. Det lå mange nordmenn i gruppen, men som en del av den norske taktikken var det ingen som bidro til å hente inn den ensomme mannen i tet.

Mistet forspranget

Men ut på den tredje runden så det ut som Klæbo hadde fått en tøffere tur enn forventet. Alle de bak plukket sekunder, og etter 6,1 kilometer lå russeren 26 sekunder bak. Martin Johnsrud Sundby hadde også fått opp farten, og plukket sekunder bak lagkameraten.

Etter halvveis løp var avstanden under 20 sekunder, og Sundby hadde gått fra gruppen bak og jaktet annenplassen.

Halvveis ute på den fjerde runden var hele forspranget spist opp for langrennskometen. I den bratte bakken stanset han nesten helt opp, og fikk besøk av hele feltet bak. Fra å gå helt alene, hadde han plutselig selskap av en stor gruppe.

Gruppen holdt seg godt samlet inn i den siste runden, da farten økte betraktelig. I den tyngste bakken rykket Sundby til og fikk et lite forsprang. men flere sterke spurtere, blant annet Klæbo og Alex Harvet klarte å holde seg noenlunde med. Dermed var alt duket for et realt spurtoppgjør om seieren i minitouren, hvor Klæbo viste seg sterkest.