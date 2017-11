Klæbo overlegen igjen: – Man blir nesten litt målløs

langrenn

– Han er helt overlegen. Det er vanskelig å finne ord på det han leverer i dag, sa NRKs skiekspert Torgeir Bjørn etter at Johannes Høsflot Klæbo kom i finske Ruka mål på lørdagens 15-kilometer klassisk.

– Man blir nesten litt målløs, sier han.

Dobbelt norsk

Da hadde han akkurat gått i mål, 15 sekunder foran Didrik Tønseth på intervallstarten. Til slutt var det bare hjemmehåpet Iivo Niskanen som kunne gjøre noe med den tiden, men også finnen var sjanseløs til tross for ivrig støtte fra sidelinjen på slutten.

Verdenscup langrenn i Ruka, Finland lørdag: 15 km klassisk menn: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 33.38,8, 2) Didrik Tønseth, Norge 0.15,3 bak, 3) Iivo Niskanen, Finland 0.17,7, 4) Alexander Bolsjunov, Russland 0.19,9, 5) Alexey Poltoranin, Kasakhstan 0.25,6, 6) Jevgenij Belov, Russland 0.26,5, 7) Emil Iversen, Norge 0.30,2, 8) Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.30,7, 9) Alexey Tsjervotkin, Russland 0.31,2, 10) Calle Halfvarsson, Sverige 0.34,4, Øvrige norske: 11) Pål Golberg 0.38,1, 12) Hans Christer Holund, Norge 0.44,7, 21) Finn Hågen Krogh, 1.06,2, 24) Simen Hegstad Krüger, 1.12,0, 35) Eirik Brandsdal, Norge 1.41,8. Minitour sammenlagt (Etter to av tre renn): 1. Klæbo 35,55.3, 2. Bolsjunov, 38,3 bak, 3) Golberg, 44,1, 4) Halfvarsson, 47,8, 5) Niskanen, 49,5, 6) Tønseth, 57,5, 7) Iversen, 58,1, 8) Poltoranin, 58,2, 9) Belov, 1,05, 10) Sundby, 1,05. Øvrige norske: 14) Holund, 1,33, 19) Krogh, 1,42, 25) Krüger, 1,53, 31) Brandsdal, 2,12.

– Jeg henger dette høyt. Ikke hver dag man kjemper om seier i intervallstart. Jeg måtte gjøre jobben selv og kunne ikke henge på noen, da er det ekstra stas, sier Høsflot Klæbo til NRK.

– Planen var å gå hardt mellom fem og ti kilometer. Når man kjemper om seier i verdenscup, kan man ikke la være å gi alt, slår han fast.

Spenningen på tampen var om det skulle bli dobbelt norsk eller ikke. Det ble det, etter at Tønseth var to sekunder foran Niskanen.

Med tiden 33.38,8 var trønderen overlegen på 15-kilometeren etter å ha overbevist fra start til mål. Det holdt til seier med 15,3 sekunder og trønderen har en solid ledelsen i den finske minitouren.

– Det er modellen for å lykkes

– Jeg er så imponert. Det vi så i dag er minst like imponerende som det vi så i går. Han er andreårs senior og har tatt kjempesteg på to år. For to år siden var det ingen som visste hvem han var, nå er han raskest på landslaget, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Han er teknisk god og tenker nytt hele tiden. Han går fort i parti ingen har trodd han skulle klare. Dessuten gikk han alene hele tiden, med konkurrentene i rygg. Det viser at han har hode, i tillegg til imponere kapasitet. Han vil være farlig i mange år, fortsetter han.

Aukland mener skikometen fra Trøndelag og måten han er blitt god på, bør være forbilde for neste generasjon.

Rørt Tønseth

– Foreløpig er sprint hans gren, men han kan bli en komplett løper. Han begynte tidlig med teknikkutvikling, men kan ta ut mye i utholdenhet. Det kan tas over tid. Prioriteringene har vært gode, så se og lær, unge skiløpere. Det er modellen for å lykkes, sier Aukland til NRK.

Imponert var også Tønseth. Lørdagens nest beste måtte bøye seg i støvet.

– Jeg er imponert. Det han viste i går var vilt, men i dag? Med fire heat i føttene går han «styggfort» og utklasser oss. Det er helt utrolig, sier Tønseth, som også var rørt over egen innsats.

– Det var veldig artig. Det er lenge siden kroppen har fungert så bra. Høsten har vært blytungt, men jeg er tilbake nå. Jeg er nesten litt rørt.

Vant fredag

Rosen ler hovedpersonen selv bort, men måtte erkjenne at han var imponert over planen sin.

– Jeg ville ikke åpne for hardt, men jeg hentet meg inn. Da jeg fikk gode sekunderinger, glemte jeg hvor sliten jeg var, sier Klæbo til NRK.

Rennet var del to av tre i den touren som åpnet verdenscupsesongen. Det var Klæbo som også vant den første delen, da han gikk først over målstreken i Kuusamo på sprinten.

Niskanen ble til slutt nummer to, foran russiske Alexander Bolshunov.