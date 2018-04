Kalla fikk beskjeden et døgn etter alle andre: – Vanskelig å forstå

langrenn

Marit Bjørgens karrièrepunktum har preget mediebildet i Norge og Sverige de siste dagene. Men nyheten gikk hus forbi én viktig person: Bjørgens venninne og konkurrent Charlotte Kalla.

Svensken har vært på fjellet de siste dagene. Mobilen hennes har ikke hatt dekning.

Derfor var det først da hun begynte ferden hjem, at meldingene begynte å tikke inn på mobilen. Kalla fikk beskjeden over et døgn etter alle andre.

– Jeg så at jeg hadde noe sånt som 25 ubesvarte anrop, og slik pleier det ikke å være, sier Kalla til NRK.

Hun forteller videre at hun ønsker å møte Bjørgen snart.

– Vanskelig å forstå

Bjørgen ble selv nummer to - bak Ragnhild Haga - på tremila i NM lørdag. Det var skidronningens siste løp.

Kalla forteller at det er «mye følelser» nå som hun har fått høre om venninnens avskjed med toppidretten.

– Det er vanskelig å forstå at Marit ikke kommer til å være der når sesongen starter i november. Det er jo veldig nylig jeg har fått vite det, og jeg tror ikke helt jeg har forstått det ennå, sier Kalla.

Inspirasjonskilde

Kalla fikk sitt store gjennombrudd i 2007–08-sesongen, da hun vant Tour de Ski sammenlagt. Da hadde Bjørgen allerede opplevd det meste som langrennsløper.

Bjørgen og Kalla har trent sammen flere ganger. Bjørgen har også mange ganger henvist Kalla til dårligere plasseringer. Men da Aftenposten i 2017 spurte Kalla om hun gledet seg til at Bjørgen la opp, svarte hun:

– Å nei. Jeg synes jeg er heldig som får oppleve den perioden hun konkurrerer og presterer så utrolig sterkt. Hun er en fantastisk løper og inspirasjonskilde.

Kalla beskrev dessuten Bjørgen som en klok løper som «vet akkurat hva hun må gjøre for å få ut alt av hver treningsøkt».

OL i Pyeongchang endte med to sølv og ett gull på Kalla, mens Bjørgen tok to gull, én sølv og to bronse.

I verdenscupavslutningen i Falun 18. mars var de konkurrenter for siste gang. Fra nå av er Marit Bjørgen og Charlotte Kalla bare gode venninner.