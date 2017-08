Johaug takker for støtten på Instagram: – Jeg skal gjøre dere stolte

Tirsdag møtte en svært nedfor Therese Johaug pressen, etter at det ble klart at hun utestenges i 18 måneder for bruken av leppekremen Trofodermin.

Utestengelsen gjør at hun mister både OL og hele den kommende sesongen.

Nå takker hun for all støtte på Instagram.

– OL går uten meg, men drømmen om VM i Seefelt 2019 kan ingen ta ifra meg. Takk for all støtte, jeg skal gjøre dere stolte, skriver Johaug.

OL går uten meg i år, men drømmen om VM i Seefelt 2019 kan ingen ta ifra meg❤ Takk for all støtte, jeg skal gjøre dere stolte ❤ A post shared by Therese (@johaugtherese) on Aug 23, 2017 at 5:22am PDT

Over 13.000 brukere likte bildet på under 40 minutter etter at Johaug publiserte det.

På tirsdagens pressekonferanse uttrykte en tårevåt Johaug stor skuffelse over å miste vinterens OL i Sør-Korea.

– Jeg er knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL og det fikk jeg beskjed om i går at det ikke ble noe av. Jeg har jobbet hver eneste dag og trent ufattelig mye for å prøve å lykkes, så det er veldig tøft. Jeg kan ikke skjønne at straffen ble det den ble. Det er urettferdig, jeg er urettferdig behandlet, sa hun på pressekonferansen.

Hun var usikker på motivasjonen, men lovet å ikke gi seg.

– Jeg står ved at jeg ikke vil gi meg før jeg står ved start, men jeg vet ikke hvordan motivasjonen mentalt vil bli i tida fremover.

