Johaug må vente til over sommeren på endelig dom

Therese Johaug har fått beskjed fra Idrettens voldgiftsrett om at hun må vente minst fire nye uker før det foreligger en endelig dom i dopingsaken mot henne.

Det bekrefter langrennsstjernens manager, Jørn Ernst, overfor NTB.

– Vi fikk en henvendelse som sa at det ikke vil komme en avgjørelse før etter sommeren. Det vil ikke komme noe på minimum fire uker. Vi fikk ikke noe nøyaktig tidspunkt, men den vil altså ikke komme i juli, sier Ernst til NTB.

– Vi hadde håpet å få en dom så fort som mulig, men vi forholder oss til dem (CAS) og respekterer den tiden de trenger. Det er ikke noe problem, legger han til.

Tirsdag er det nøyaktig fire uker siden Johaug møtte til høring i Idrettens voldgiftsretts (CAS) hovedkvarter i Lausanne. FIS' representanter var først ute med å ta ordet, og deretter var det Johaugs advokater som snakket. Til slutt ble skistjernen selv spurt ut, før hun gikk ut og svarte på alle spørsmålene fra de norske journalistene.

– Først og fremst er jeg glad jeg er ferdig med dette nå. Det var tøft å repetere alt igjen der inne, men samtidig ble det en fin opplevelse. Atmosfæren var god. Mye av det skyldes nok at jeg var igjennom to tøffe dager på Ullevaal, og at jeg egentlig visste hva jeg gikk til, sa Johaug til NTB da hun kom ut.

Siden høringen har Johaug, som fylte 29 år for en drøy uke siden, vært på en liten ferie, før hun dro på samling på Sognefjellet med sine nærmeste støttespillere. Neste punkt på kalenderen er en tre og en halv uker lang treningssamling i USA.