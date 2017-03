Stjerneadvokat skal hjelpe Johaug i ankerunden: – Et meget godt valg

Johaugs advokat Christian Hjort bekrefter valget av Morgan overfor NRK.

Morgan har representert en rekke idrettskjendiser i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Blant disse er Johan Bruyneel, tennisspilleren Maria Sjarapova og syklisten Alberto Contador. Sjarapova fikk sin dopingdom redusert fra 24 måneder til 15 gjennom behandling i CAS.

– Vi har lett etter kompetanse på CAS, og gjort en avtale med Mike Morgan. Han har erfaring fra tilsvarende saker, og vil tilføre nødvendig kunnskap, sier advokat Christian B. Hjort til VG.

Vil ikke kommentere

Morgans selskap, Morgan Sports Law, har base i London og har langt på vei spesialisert seg på idrettstvister.

– Vi kommer ikke til å uttale oss om saken før den er ferdigbehandlet i CAS. Slik gjør vi det med alle våre klienter, er meldingen fra Morgan-systemet til NTB.

Advokat Gunnar Martin Kjenner mener Johaugs team har gjort et godt valg når de henter inn Morgan før ankerunden.

– Det høres ut som et meget godt valg. Han har kjent på kroppen hvordan det er å prosedere i CAS. Det er et annet miljø og et annet språk enn under saken på Ullevaal. Jeg ser absolutt ingen betenkeligheter ved å bruke Morgan, sier advokat Kjenner til NTB.

– Dette blir litt som en idrettsutøver som bare har konkurrert i Norge og så skal ut i verden i Champions League og verdenscupen. Det er noe annet, sier Kjenner.

Johaug er dømt til 13 måneders utestengelse for en positiv dopingprøve, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) synes straffen er for mild og anket saken inn for CAS.

Det er ventet at Johaug-saken er ferdigbehandlet i CAS innen fem-seks måneder. Langrennsløperen risikerer å gå glipp av OL neste år om straffen utvides.

Dekker advokatutgiftene

I forrige uke bekreftet langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad at Skiforbundet vil fortsette å dekke advokatutgiftene til Johaug gjennom ankesaken. Så langt har saken kostet 600 000 kroner.

I fjor måtte Martin Johnsrud Sundby forklare seg hos CAS i sin egen dopingsak. Han advarer Therese Johaug om at CAS-høringen kan bli en tøff påkjenning. Selv følte han det var lite vennlighet å spore i Lausanne.

– Jeg misunner ikke Therese den opplevelsen, og jeg tror det er veldig trist for alle at denne saken ikke er over. Det er kjipt at den må opp igjen på denne måten, men samtidig skal jo dette være en arena der hun får prøvd ut saken sin en gang til, sa Sundby da han møtte til pressetreff i Holmenkollen fredag.

Hun så nylig at de norske langrennsjentene tok alle seks gull i Lahti-VM.

