Johaug har skjermet seg fullstendig fra sosiale medier

Johaug har opplevd et råkjør uten like etter at hun i fjor høst testet positivt for doping.

- Jeg har vært imponert over henne i sju-åtte-ni år, men jeg har aldri vært så imponert som nå. Hun er offensiv og har et positivt fokus. Det er ikke mange som ville taklet dette så bra som henne, sier Ernst.

- Hun har aldri tenkt tanken at hun kunne havnet i en slik situasjon og bli rammet av en dopingsak. Jeg har ikke ord for hvor sterk den jenta er, sier Ernst.

Han har på nært hold opplevd det enorme mediekjøret mot Nansen-løperen.

- Jeg har silt unna det meste. Hun har ikke hatt mye direkte kontakt med pressen og omgivelsene. Hun har skjermet seg helt fra sosiale medier og kommentarfelt, sier Ernst til NTB.

- Men hun har sikkert lest mye, for det er helt umulig å skjerme seg helt. Selv jeg har ikke orket å lese alt som er skrevet, selv om jeg prøvde fra start, sier rådgiveren.

Kjendis-støtte

Og der de fleste idrettsutøvere ville blitt møtt med fordømmelse, har Johaug fått mange støttemeldinger.

- Hun har fått med seg alle støtteerklæringene, noen har hun også fått direkte fra lagvenninner og andre i forbundet. Men det kommer også fra sponsorer, mannen i gata, ja kjente og ukjente. Hun setter stor pris på støtten, også den fra kjendisene i VG sist helg, sier Ernst.

Der gikk profiler som John Arne Riise, Lars Tjærnås, Hallvard Flatland, Olaf Tufte og Thorbjørn Jagland ut med sin støtte til den populære langrennsjenta.

Sjokkartet opplevelse

Onsdag og torsdag denne uken møter Johaug til muntlige forhandlinger i Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Motpart er Antidoping Norge, som har suspendert Nansen-løperen fra all idrett.

Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om at jenta fra Dalsbygda utestenges i 14 måneder.

- Saken har vært en voldsom påvirkning, ikke bare på henne, men familien og de rundt henne. Det er noe helt annet enn den store oppmerksomheten vi var vant til fra det som har hatt idrettslig fokus. Dette er mer krevende, men har også blitt tatt ut av alle proporsjoner, må jeg si, sier Ernst.

- Starten var en sjokkartet opplevelse. Det tok uker å få kontroll, mens omfanget bare vokste og vokste - langt utover hva vi kunne forutse, sier Johaugs rådgiver.

Ingen overtramp

Det er uklart om Johaug vil være tilgjengelig for kommentarer etter torsdagens avslutning på Ullevaal stadion, hvor de muntlige forhandlingene holdes.

- Det må vi se an, hvordan hun har det og hvor sliten hun er. Det er satt av 15 minutter, men det er uklart om hun blir med, sier Ernst.

Tirsdagen ble brukt til de siste forberedelsene sammen med advokat Christian B. Hjort og trening.

Rådgiver Ernst forteller om et enormt medietrykk i høst og vinter.

- Situasjonen har vært tung. Det har vært voldsomt, men ikke mange opplevelser som vi opplever over streken.

- Jeg har ikke opplevd det jeg vil kalle overtramp. Therese har bodd hjemme og ikke forsøkt å gjemme seg. Likevel har ingen kommet hjem på døren hennes uten avtale. Det står respekt av norske medier, sier Ernst.

Ber om rask dom

Han har ikke noe tall på hvor mange henvendelser han har fått om Johaug i høst og vinter, men anslår "sikkert tusenvis".

- Vi håper at dommen kommer så fort som mulig. Det er antydet at det går 10-12-14 dager, deretter venter en ankefrist på tre uker. Det blir en spennende tid, men Therese fortsetter som før - hun skal trene og se framover, sier Ernst.

Dersom Johaug skulle slippe straff, har saken allerede fått alvorlige konsekvenser for Johaug.

- Dersom det blir frifinnelse, har hun allerede sonet en lang straff. Hele sesongen og VM ryker. Det får annerledes konsekvenser for en idrettsutøver enn det ville gjort for deg og meg, men sånn er det bare, sier Ernst.

