Johaug fortalte om sin «enorme drøm». Kun denne finske stjernen har klart det tidligere.

langrenn

ØKERN: Torsdag møtte Therese Johaug (29) et samlet journalistkorps. Pressekonferansen var en endelig markering av at den 18 måneder lange dopingutestengelsen er over.

Nå innledes en ny fase i karrièren – en fase Johaug håper blir fullspekket av suksess. På pressekonferansen fortalte hun at en medalje i Seefeld-VM er en «enorm drøm». Så fikk hun spørsmål om hvorvidt hun er trygg på gull.

– Det handler ikke om å finne opp kruttet på nytt, men bare gjøre det jeg har gjort før. Da er det godt nok – hvert fall til å kjempe om medalje, legger hun til.

Ekspert tror hun blir verdens beste

Men kommer Johaug tilbake og dominerer, hører det til sjeldenhetene i langrennshistorien.

En gjennomgang av karrièrene til tidligere utestengte løpere, viser nemlig at få har klart å kjempe i toppen etter utestengelser. Av løperne som sonet minst 18 måneder, er det kun finske Kuitunen som har vunnet mesterskapsmedalje etter comebacket.

TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad sier likevel:

– Jeg blir mye mer overrasket om hun ikke kommer tilbake som verdens soleklart beste, enn om hun gjør det, sier Skinstad – som er aktiv langrennsløper og sønn av tidligere langrennssjef Åge Skinstad.

Tre av 17 løpere har tatt medalje

Vi har fått tilsendt en liste fra det internasjonale skiforbundet (FIS). Den består av alle dopingutestengte utøvere siden 2000.

Vi har avgrenset søket til løpere som sonet i minst 18 måneder.

Av disse løperne, hadde 17 av dem topp 10-plasseringer før utestengelsen. For de fleste ble dopingdommen et tydelig veiskille i karrièren.

Åtte av de 17 løperne kom aldri tilbake på verdenscupnivå.

13 av 17 løperne klarte aldri å gjenskape de beste resultatene fra før dopingdommen.

Tre av 17 tok mesterskapsmedalje etter comebacket.

Johaug tror hun kan bryte trenden og kjempe i toppen igjen.

– Jeg vet at jeg har vært med så lenge i gamet. Jeg kjenner kroppen min godt og føler at jeg er i god form. Én ting er trening - en annen ting er konkurranse. Men jeg håper og drømmer om å være med og kjempe i toppen, sier Johaug til Aftenposten.

Finne ble verdens beste etter dopingskandale

TV 2-ekspert Skinstad tror comebacket blir mer suksessrikt for Johaug enn mange andre.

Det hører også med til historien at mange av løperne på FIS’ dopingliste ble utestengt for EPO. Det kan ha ført til at resultatene før dopingutestengelsen var kunstig sterke.

Uansett årsaken til utestengelsen, er det altså bare tre løpere som har kronet comebacket med medalje. Her er de:

Virpi Sarasvuo (født Kuitunen)

Finnen overrasket da hun vant jaktstarten under VM på hjemmebane i 2001. Heltinnestatusen ble kortvarig. Det kom frem at Kuitunen og fem andre finske løpere hadde dopet seg.

Det gikk to år før hun gjorde verdenscupcomeback – på en marsdag i Holmenkollen i 2003. Sakte, men sikkert utviklet Kuitunen seg til å bli verdens beste. Kuitunen tok tre gull i 2007-VM, og to til i 2009-VM. De siste årene har hun blant annet jobbet som ekspert på finsk TV.

Natalja Baranova-Masalkina

Russeren var blant verdens beste løpere før hun ble tatt for EPO i 2002. Hun hadde rukket å fylle 29 år da hun vendte tilbake til verdenscupen i 2004.

Baranova preget topp-ti-listene i verdenscupen de påfølgende sesongene. Høydepunktet kom under Torino-OL i 2006. Da tok og det russiske laget gull.

Natalja Matvejeva

Var 22 år da hun testet positivt for EPO under prøve-OL i Vancouver i 2009. Matvejeva var én av verdens beste sprintere før utestengelsen, og hun har kommet tilbake i det sporet etter comebacket.

Russeren er regelmessig på pallen i verdenscupen. Under Lahti-VM i fjor tok hun dessuten sølv på lagsprinten sammen med Julija Belorukova.

Den store usikkerheten

Etter rapportene har Therese Johaug vist fryktinngytende form i vinter. Skiløperen fra Dalsbygda vil være 30 år når hun gjør verdenscupcomeback i høst.

Petter Soleng Skinstad mener Johaug nå går inn i en «fysisk gullalder». Han ser imidlertid også potensielle utfordringer med to år uten konkurranser.

– Ved sesongstart på Beitostølen er alle skiløpere usikre på hvor de står. Det er uvant og vanskelig å legge opp løpet. Johaug kommer til å få denne følelsen forsterket, sier Skinstad.

Den problemstillingen prøver Johaug selv å ikke stresse med.

– Jeg forholder meg avslappet til det. Det er klart det blir rart og nervøst, men det får gå som det går. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme tilbake.

Johaug vender nå snuten mot Skarverennet. Der skal hun gå lørdag – men riktignok ikke i eliteklassen.