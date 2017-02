Johaug anker ikke dopingdommen: - Handler om å konsentrere seg om det viktigste

Artikkelen oppdateres!

– Det er en totalvurdering. Hensynet til forutsigbarhet er det aller viktigste. Hun opplever det fortsatt som en streng dom, men godtar den, sier Johaugs advokat, Christian Hjort til Aftenposten.

Johaug ble altså dømt til 13 måneders utestengelse av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Om dommen på 13 måneder blitt stående, vil Johaug være klar for å konkurrere den 18. november i år. Da rekker hun OL med god margin.

– Det handler om å kunne konsentrere seg om det som er det viktigste, nemlig å konkurrere igjen. En anke ville åpnet opp for mer uforutsigbarhet, sier Hjort.

Kan fortsatt ankes av andre

Ankefristen til den internasjonale idrettsdomstolen (CAS) er 21 dager etter at man har mottatt dommen. Dermed kan fortsatt det internasjonale skiforbundet (FIS) og det internasjonale antidopingbyrået (WADA) fortsatt anke. Til appellutvalget er ankefristen 14 dager.

– Andre får gi uttrykk for om de vil anke. Vi får takle en eventuell anke hvis den skulle komme, sier Hjort.

Han understreker nok en gang at det har valgt ikke å anke som en del av en totalvurdering.

– Konklusjonen er slik som Johaug ønsker den. Hun har gitt uttrykk for at dette er strengt, men alt i alt er det viktigst med mest mulig forutsigbarhet. Hun har et ønske om å legge dette bak seg og fokusere på det som skal skje i fremtiden, forklarer Hjort.

– Rådet du henne til ikke å anke? At 13 måneder kanskje var greit?

– Det er en vurdering vi har gjort sammen, svarer advokaten.