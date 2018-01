Iversen vant etter dramatisk etappe: – Det var helt kaos

langrenn

– Det var helt kaos. Helt crazy. Jeg har aldri vært med på noe lignende før, sier Hans Christer Holund til NRK.

Emil Iversen vant til slutt, men før det skjedde det en hel del på 15 kilometer fellesstart i Oberstdorf.

– Det var så hektisk, at det var bare komisk. Jeg hadde bestemt meg for å være offensiv. Jeg er god nok, så jeg må bare være tøff i skallen, og det klarte jeg. Det betyr så mye for meg, sier Iversen til NRK.

’Det ble et dramatisk renn utenom det vanlige. På hver runde viste tv-bildene en eller flere utøvere som hadde falt på det harde føret i Oberstdorf.

Verst gikk det kanskje utover Niklas Dyrhaug, som etter et fall sto uten en ski og en stav, og fikk løpet ødelagt.

Sergej Ustjugov og Dario Cologna fikk også trøbbel, med både fall og stavbrekk.

Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth lå langt foran av nordmennene og kontrollerte, sammen med løpere som Colgona, Thomas Bing og Andrew Musgrave.

Inn mot mål var det tre stykk som ikke hadde vært innblandet i uhell som kom først mot mål. Sindre Bjørnstad Skar og Emil Iversen gjorde til slutt opp om seieren, og sistnevnte viste seg knallsterk i avslutningen og vant 15 kilometeren noe overraskende.

– Det har vært en sesong som ikke har gått som jeg hadde håpet, men hadde forventninger til sprinten i går. Så jeg var ikke så glad da den ble avlyst. Nå er jeg bare veldig glad, sier Iversen til arrangøren etter rennet.

– Kjekt med Iversen som vinner skirenn. 15 kilometer skøyting, det hadde jeg ikke trodd, sier Sjur Røthe.

Francesco De Fabiani tok tredjeplassen bak de norsk gutta.

