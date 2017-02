Iversen får gjennomgå i finske aviser: «Facebook-siden er fylt med hatmeldinger»

Den norske ankermannen på lagsprinten kostet trolig vertene et VM-gull da han kastet seg inn foran Iivo Niskanen, og kolliderte med finnen like før mål.

Sergej Ustjugov passerte duoen, og sikret Russland seieren.

Etter målgang var naturlig nok både finske løpere, trenere, publikum og presse rasende. Iivo Niskanen var tydelig frustrert, og skrek banneord mot Iversen.

– Haglet inn med støttemeldinger

Saken får naturlig nok stor oppmerksomhet i de finske avisene dagen derpå. Avisen Iltalehti kjører ekstrautgave på VM hver dag.

På sin sportsfront kjører de et bilde av kollisjonen mellom Niskanen og Iversen, med tittelen «Gull-ranet».

På nettsiden er også en sak om Emil Iversen best lest i morgentimene mandag.

I saken står det at nordmannen fikk Facebook-siden sin fylt med finske hatmeldinger etter søndagens løp.

Iltalehti skriver også at finske eksperter har vært nådeløse i tilbakemeldingene.

Emil Iversen har en åpen profil på Facebook. Der la han ut en beklagelse etter løpet søndag.

«Det er svært beklagelig, og kjedelig, at et slikt uhell hadde så mye å si resultatmessing både for Norge og Finland. Det har haglet inn med støttemeldinger både på denne siden og andre fronter, noe Emil setter stor pris på», står det skrevet der.

Under følger over 300 kommentarer, stort sett av det støttende slaget, men noen går over streken.

« Emil du är fiende nummer et till os, Vi glömmer aldrig. Du är bara gråtade!!», er det en som skriver.

«Never come back to Finland again», skriver en annen.

En siste har følgende melding til Iversen;

« Putin kanske skicker dig någonting för at du ordnade Rysslands vinst».

Revansjesugen Niskanen

Ilta-Sanomat har også egen sportsutgave under VM på hjemmebane. De har et bilde av hendelsen mellom Niskanen og Iversen på fronten der, og en tydelig beskjed om at Norge var årsaken til at Finland ikke kunne juble over VM-gull søndag.

De har også fleste saker på sin nettside, deriblant nyheten om at Iversen IKKE forlater VM-byen, noen han hadde lyst til etter gårsdagens fadese.

Iivo Niskanen skal fortsatt være rasende etter det som skjedde søndag kveld, skriver svenske Expressen.

De har snakket med Laura Arffman, som er programleder i den finske tv-kanalen YLE. Hun mener at det faktum at Niskanen etter hvert roet seg ned i går, bare er en fasade, og at finnen har skumle hensikter før onsdagens 15 km klassisk.

– Iivo er så sint og skuffet at han skal ta gull, sier hun.