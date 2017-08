Italiener slapp mye billigere unna: – Jeg skjønner ikke hvorfor, sier Johaug-advokat

«Rettferdig», var dommen fra FIS. Den svenske kommentatoren Tomas Pettersson kalte det «ikke urimelig». «De samme reglene må gjelde alle», sa den finske veteranen Aino-Kaisa Saarinen.

Budskapet var klart: Med idrettens gjeldende regelverk, var 18 måneders utestengelse uunngåelig for Therese Johaug.

Johaugs advokatteam har imidlertid et motargument. Sentralt er en 17 år gammel italiener som opplevde alle idrettsutøveres mareritt i 2004.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Johaug fikk en hardere straff, sier Johaugs amerikanske advokat Mike Morgan til Aftenposten.

Han har lang erfaring fra CAS-saker og har hatt verdensstjerner som Alberto Contador og Maria Sjarapova på klientlisten.

Vi har gått gjennom den 36 siders lange Johaug-dommen. Her kan du lese de fem punktene som er avgjørende:

Hvorfor slapp hun billigere unna?

Etter Johaug-saken har Trofodermin-kremen etter hvert blitt famøs. I august 2004 begynte imidlertid en annen Trofodermin-historie, den om svømmeren Giorgia Squizzato.

Den da 17 år gamle Squizzato slet med tærne, og moren hennes dro derfor på apoteket og kjøpte Trofodermin. Begge to skal ha vært intetanende om at kremen inneholdt det forbudte stoffet clostebol. Og 22. august, etter en konkurranse i Tyskland, testet Squizzato positivt.

Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) straffet Squizzato med en 12 måneders utestengelse – og det ble også det endelige utfallet. Squizzato hadde imidlertid kjempet innbitt helt til «idrettens høyesterett» CAS – i håp om full frifinnelse.

Når Johaugs advokater denne uken har trukket saken frem i lyset igjen, er imidlertid innfallsvinkelen motsatt:

Hvordan kunne Squizzato slippe så billig unna – sammenlignet med Johaug, undrer de.

Les Squizzatos dom fra 2005 her.

Les Johaugs dom her.

Mener CAS sender blandede signaler

Helt sentralt i Therese Johaugs forsvar var samtalen hun hadde med landslagslege Fredrik Bendiksen 4. september 2016. Da ga Bendiksen Johaug Trofodermin-kremen, i et forsøk på å behandle skistjernens solbrente leppe.

Johaug skal ha spurt legen helt konkret om det var trygt å bruke kremen. Da skal Bendiksen ha svart bekreftende: «Den er ren».

Ifølge Johaug var det helt naturlig å følge rådet fra en erfaren lege, men det argumentet nådde ikke frem i CAS. Det kommer frem i dommen:

«Selv om Johaug valgte en glimrende kvalifisert lege til å hjelpe henne med hennes antidopingplikter, ligger det endelige ansvaret hos henne», het det i paragraf 192.

Squizzato fikk på sin side Trofodermin-kremen fra moren hennes. Hun spurte ikke en lege om råd før hun brukte kremen, og fikk kritikk for dette i dommen.

CAS-panelet beskrev det som «slurvete» at en utøver som konkurrerer internasjonalt «bruker et medisinsk produkt uten å spørre om råd fra en lege, eller hvert fall en fysioterapeut».

Mike Morgan mener CAS sender blandede signaler i de to dommene.

– Jeg var av den klare oppfatning om at Johaugs skyld var betydelig lavere enn Squizzatos, spesielt siden Johaug gjorde den ene tingen CAS kritiserte Squizzato for ikke å gjøre, sier Morgan.

– Squizzato ble kritisert og straffet for å ikke ha spurt en lege om råd, mens Johaug i praksis ble straffet, til og med hardere, for å gjøre akkurat det, fortsetter han.

Vi har konfrontert CAS med Morgans kritikk, men har foreløpig ikke fått svar.

Ble holdt anonym

Da Squizzato fikk CAS-dommen i juli 2005, ble hun holdt anonym. I dommen blir hun referert til som «den italienske svømmeren».

Aftenposten har vært i kontakt med Squizzato. Hun bekrefter at det er hun dommen dreier seg om, men ønsker ikke å svare på oppfølgingsspørsmål om detaljene i saken.

Dermed er det fortsatt knyttet en viss grad av usikkerhet til saken – til det som ikke står på de 11 sidene i dommen. For hvorfor ble egentlig Therese Johaug straffet så mye hardere enn Giorgia Squizzato?

WADA-regelverket ble skjerpet i 2015. I både Squizzato- og Johaug-saken konkluderte imidlertid CAS med at utøverne utviste «ubetydelig skyld». Og i både 2005 og 2017 medførte dette mellom 12 og 24 år utestengelse

I Squizzato-dommen brukes det mye plass på å forklare hvorfor svømmerens straff måtte være på minst 12 måneder. Det står imidlertid lite om hvorfor CAS-panelet ikke ga henne en strengere dom.

Under friidretts-VM tok Johaugs advokat til orde for at den dopingtatte sprinteren Justin Gatlin er misforstått. Les hvorfor her:

Forskjellig utgangspunkt

Én av grunnene kan imidlertid være partenes påstander i saken, tror jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson, som har lest dommen.

– Det er verdt å merke seg at ingen av partene hevdet at svømmeren skulle utestenges lengre enn 1 år, sier Mackenzie-Robinson.

– I Johaug sitt tilfelle anførte imidlertid FIS at den foregående dommen på 13 måneder var for mild og at en utestengelse et sted mellom 16 til 20 måneder var korrekt. Følgelig måtte CAS ta stilling til denne påstanden.

Mackenzie-Robinson beskriver denne forskjellen som «verdt å merke seg, men ikke avgjørende».

Beskrev Johaugs erfaring som «ekstrem»

I dommen ble det gjort et poeng ut av Johaugs erfaring, som ble beskrevet som «ekstrem». CAS viste til skistjernens ti år karrière på toppnivå for å begrunne at det var «overraskende» at hun ikke hadde oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt et forbudt stoff.

Mens Johaug var 28 år da hun testet positiv, var Squizzato 17 år. I sistnevntes dom sto det riktignok at alderen «ikke fratar henne ansvaret», spesielt siden hun hadde konkurrert i svømming i ti år.

– Det betyr imidlertid ikke at man kan utelukke at CAS vektla svømmerens alder, sier Mackenzie-Robinson.

– Jeg tror uansett at de fleste vil være enige i at det er naturlig å stille noe høyere krav til aktsomhet fra en toppidrettsutøver på 28 år enn en på 17 år.

– Avvikende signaler

Mackenzie-Robinson understreker at man kun har en 11 siders dom å basere seg på. Dermed er det vanskelig å vite hva som ledet til 12 måneder straff.

– På et generelt grunnlag vil jeg si at hver dopingsak er unik. Det er klart du finner saker hvor mye av faktaopplysningene er like, men det vil alltid være noen forskjeller. Det er derfor umulig å sette noen likhetstegn mellom saker, heller ikke i dette tilfellet. Jus er ikke matematikk, sier Mackenzie-Robinson.

– Svømmesaken er ca. 12 år gammel. Siden den tid har WADA-koden blitt revidert, men vurderingstemaene i de relevante bestemmelsene er ikke nødvendigvis endret. Derimot har nok rettspraksis fra CAS høyst sannsynlig endret seg noe på 12 år.

Selve utfallet i de to sakene, får uansett Johaug-teamet til å reagere. Etter at dommen ble kjent tirsdag, uttalte advokat Christian B. Hjort at 18 måneder var «helt uforholdsmessig». Hadde Johaug fått samme straff som Squizzato, ville hun kunnet stille i OL.

Nå er Johaugs CAS-sak historie – akkurat som Squizzatos. Men hvordan vil den påvirke fremtidige saker? Det spørsmålet bekymrer Mike Morgan:

– Det er åpenbart ikke hjelpsomt for utøvere å få så avvikende signaler fra CAS.