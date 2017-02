Irritert dametrener etter kritisk spørsmål: – Dere må jo tenke litt

LAHTI: Norge har to gull av to mulige på damesiden i langrenn i VM. Maiken Caspersen Falla vant sprinten torsdag og Marit Bjørgen vant 15-kilometeren lørdag.

Men bak de to enerne har prestasjonene ikke vært helt som forventet. Heidi Weng ble spurtslått og havnet på 5. plass. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer 8 og Ingvild Flugstad skuffet stort med en 19. plass.

Gull er viktigst

Roar Hjelmeset fikk spørsmålet om de har gjort det riktige i oppladningen. Alle de tre som sto på pallen i søndagens renn, Bjørgen, Pärmäkoski og Kalla, hadde ladet opp i høyden. Det hadde ingen av de andre tre norske jentene.

– Så lenge du tar gull må jo det være det viktigste. Da Maiken Caspersen Falla gikk torsdagens sprint og tok gull var jo alt greit. Hun hadde ikke ladet opp i høyden. Når vi da går neste løp og det er en annen som vant, da er det plutselig det en prater om. Dere må jo tenke litt, sa nordfjordingen som har ansvaret norske jenters prestasjoner i langrennssporet.

Mest psykisk effekt

Hedi Weng har ladet opp i Norge til VM og holdt seg unna høydetrening i motsetning til Marit Bjørgen som la inn et opphold i sveitsiske Davos før VM.

– Jeg tror ikke det har hatt så mye å si. Jeg tror det er mest en psykisk effekt, sa hun etter løpet.

Ingvild Flugstad Østberg var naturlig nok skuffet over resultatet. Det er hennes dårligste resultat siden hun ble nummer 21 på tremila i Kollen for snart to år siden.

– Det er litt tidlig å konkludere med at vi gjorde en feil som ikke reiste til høyden. Jeg mener at den oppkjøringen vi hadde på Sjusjøen var bra. Men det er helt klart et element å vurdere, sa Østberg.

