Ingvild Flugstad Østberg tok ny suveren seier: – Det var virkelig en kamp mot meg selv

Tour de Ski-leder Ingvild Flugstad Østberg hadde Heidi Weng jagende bak, men hadde god kontroll og vant skøytejaktstarten i Lenzerheide.

– Jeg fikk vite mellomtidene gjennom hele løpet. Heidi kom nærmere, og det var et levende helvete underveis. Jeg måtte kjempe virkelig hardt for seieren. Dette er uansett en god måte å starte det nye året på. Jeg kommer nok til å miste ledelsen i det neste løpet, men jeg skal kjempe for å beholde den, sier Flugstad Østberg etter løpet.

Østberg hadde snaut 33 sekunder å gå på til Weng etter søndagens seier på den klassiske 10-kilometeren. På forhånd sa hun at det ville bli tøft å holde unna for lagvenninnen på årets første dag. Det skulle vise seg at Gjøvik-jenta ikke hadde noe å bekymre seg for.

Jaktstarten gikk over 10 kilometer, i fri teknikk. Men allerede i den første bakken merket hun melkesyren i beina.

– Det ble et psykologisk slit hele veien, og det var virkelig en kamp mot meg selv, sier hun til TV 2 etter løpet.

Tredje verdenscupseieren

I fine forhold gikk 27-åringen trygt og godt. Hun stresset ikke med en sprek Weng bak seg i løypa.

Etter litt over fire kilometer hadde Weng hentet inn ni sekunder, men senere skulle hun tape tid til Østberg. Til slutt måtte hun se seg slått med 27,8 sekunder.

Det var Østbergs tredje verdenscupseier denne sesongen. I tillegg til søndagens triumf vant hun også 10-kilometeren i Davos før jul.

Weng, som vant Tour de Ski i fjor, er spent på fortsettelsen.

Ingvild er sterk, og vi får nå se hvordan det blir. Det hadde vært gøy om det hadde vært veldig jevnt. Vi får se om Ingvild ikke går for fort på sprinten, slik at det blir en tett duell, sier Weng til TV 2 om kampen mot Flugstad Østberg om sammenlagtseieren.

– Hvor stort forsprang må Flugstad Østberg ha opp monsterbakken?

– Hvis Ingvild har ett minutt er hun veldig trygg. Hvis hun har 30 sekunder også, sier Weng.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen leverte også en god jaktstart, men reiser hjem etter mandagens løp.

– Jeg har fått beskjed om at jeg må gode løp i NM dersom jeg skal komme til OL, sier hun til TV 2.

– Jeg vet jeg må gå fort på jaktstarten og skiathlon i NM. Jeg satser på de sjansene jeg føler jeg har medaljesjanser for i OL, sier hun.

Topp 10 på andre etappe av Tour de Ski:

1. Ingvild Flugstad Østberg 26.48.1

2. Heidi Weng +27.8

3. Jessica Diggins +1.16.9

4. Krista Pärmäkoski +1.45.9

5. Sadie Bjornsen +1.46.2

6. Kerttu Niskanen +1.46.6

7. Astrid Uhrenholdt Jacobsen +1.59.9

8. Nicole Fessel +2.00.3

9. Petra Nováková +2.01.0

10. Sandra Ringwald +2.11.3

