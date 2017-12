Østberg kan si nei til nesten en halv million kroner

langrenn

OSLO/LENZERHEIDE: Ingvild Flugstad Østberg (27) fortsetter å levere råsterkt i intervallstart. I Davos vant hun 10-kilometeren i fristil. Søndag fulgte hun opp med nok en seier – denne gangen i klassisk.

Østberg knuste konkurrentene på den andre Tour de Ski-etappen – og vant med 25 sekunder ned til Heidi Weng. Amerikanske Sadie Bjornsen ble nummer tre.

Østberg leder nå Tour de ski med et halvt minutt ned til Weng, og over minuttet til Jessica Diggins. Likevel vurderer hun å hoppe av touren.

På toppen av alpinbakken i Val di Fiemme søndag venter 55.000 sveitsiske franc på sammenlagtvinneren, noe som tilsvarer 462.500 kroner.

Annenplassen får 40.000 sveitsiske franc (336.000 kroner).

For hver etappe er det dessuten 25.000 kroner til vinneren.

De store pengesummene har imidlertid ingenting å si når Østberg skal bestemme seg for om hun fortsetter å gå.

– Det tenker jeg iallfall ikke på!

– Ingenting?

– Nei.

Kan bli duell om OL-plasser

For det er drømmen om å prestere i OL i februar som styrer alt de norske skiløperne tar av avgjørelser om dagen.

Helgen etter Tour de ski-finalen er det NM. Løperne på kvinnelaget har fått beskjed om at de må være forberedt på å møte lagvenninner til duell i kamp om ledige plasser på de ulike OL-distansene.

– Hvis trenerne bestemmer at jeg må det, da er det litt dumt å ha gått hele Tour de ski, for så noen dager senere stå på startstreken og kjempe mot noen som ikke har gått i touren, sier Østberg.

Det andre hensynet hun tar er den totalbelastningen som Tour de ski er.

Fullfører hun slipper hun trolig unna færre NM-distanser, og det er også bare ett verdenscuprenn igjen før OL.

– Så vi snakker bare om noen få skirenn imellom touren og OL, noe som jeg tror er et bedre opplegg enn før. Det vekter for å gå hele touren.

Samtidig vet Østberg at det er positivt i et OL-uttak å vise til flest mulige seirer. På spørsmål om hvor mye Tour de ski-triumfer betyr i et uttak, henviser hun til trener Roar Hjelmeset.

Weng: – Jeg var så redd!

Østberg og Weng var de eneste norske på topp 10 søndag. Weng forteller om at de isete forholdene gjorde konkurransen vanskelig.

– Det var nesten så jeg kjørte ut i hver eneste sving. Jeg skjønner ikke at jeg klarte å holde meg på beina, sier Weng til TV 2.

– Uff, jeg var så redd! legger hun til.

Hun synes det er tungt å gå i høyden i Lenzerheide (1470 moh.), og gleder seg til å komme ned til Oberstdorf (813 moh.).

– Jeg gleder meg bare til å komme meg bort fra dette stedet, komme meg til lavlandet og føle meg «litt mer fresh». Men det gikk fort for det, så det hjelper å få gode sekunderinger underveis. Da tenkte jeg bare at det er like tungt for alle, sier hun etter annenplassen.

Også Ingvild Flugstad Østberg fortalte at hun «holdt på å kjøre ut i hver nedoverbakke».

I etterkant sa dessuten Kathrine Harsem at hun falt underveis i rennet. En gråtkvalt Harsem fortalte at hun hadde vondt i armen etter målgang.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer 11, mens Kathrine Harsem tok 17.-plassen. Lenger ned på listen havnet Silje Øyre Slind (nummer 26), Mari Eide (27), Maiken Caspersen Falla (32), Anne Kjersti Kalvå (33) og Tiril Udnes Weng (57).