Ingen trodde det skulle bli sånn. Nå begynner jakten på Johannes Høsflot Klæbo

RUKA: Dette skulle bli en reportasje hvor vi fulgte Martin Johnsrud Sundby i forberedelsene som førte til verdenscupseier på 15 kilometer klassisk. Isteden blir det en sak om hvordan han skal hente inn forspranget til Norges nye langrennsstjerne.

For storfavoritten Sundby lyktes ikke. Det gjorde derimot Johannes Høsflot Klæbo. Ingen hadde trodd at det var den 21 år gamle trønderen som skulle være overlegen i årets første distanserenn.

Nå starter jakten på å ta igjen supertalentet.

– Bedre enn alle hadde trodd

Klokken 12.30, finsk tid, ankom Martin Johnsrud Sundby smøretraileren. Han var først ute av de norske løperne.

12.40 var Sundby i gang med å teste ski. Da hadde han rukket et intervju med NRK, en selfie med en italiensk tilskuer og fått spist en energibar.

– Rubb eller? var Sundbys første melding til smøreteamet.

Drøyt ti minutter senere ankom Johannes Høsflot Klæbo. Fredagsvinneren visste hvilken oppgave som ventet, men hadde neppe sett for seg at han skulle være så overlegen. Det hadde heller ikke Sundby.

– Han er definitivt bedre enn jeg hadde trodd. Han er bedre enn alle hadde trodd, tror jeg. Han skriver et stykke skihistorie to dager på rad, sier Sundby.

For da Sundby kom i mål klokken 14.23.39, var Klæbo, som startet halvannet minutt bak, rett bak den norske veteranen. Minuttet senere var det hele avgjort. Klæbo hadde sørget for en stor overraskelse i årets andre verdenscuprenn.

Også Didrik Tønseth og Emil Iversen erkjente at de var overrasket over den utrolige formen til Klæbo lørdag. NRKs langrennsekspert, Fredrik Aukland, mener det er unikt at en så ung utøvet går så fort på distanse.

– Han har en veldig vanskelig oppgave, så løser han det på en unik måte. Det imponerte meg vel så mye som sprinten på fredag, sier Aukland.

Overrasket seg selv

Supertalentet selv virker ikke å miste bakkekontakten. 21-åringen tar seg god tid til både presse og fans, etter triumfene. Svenske Calle Halfvarsson kalte ham verdens beste skiløper etter lørdagens imponerende renn. Til det har Klæbo følgende kommentar:

– Det var snilt sagt. Vi har gått to skirenn. Det er fortsatt mange skirenn igjen.

Men det er vanskelig å argumentere mot den svenske løperen. Med to seiere på to dager, er han den alle ønsker å slå. Han er naturligvis også den konkurrentene skal jakte på på søndagens 15 kilometer lange jaktstart.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle være med og kjempe om seier på distanse helt ennå. Det er overraskende. Men det kjentes bra ut når man fikk positive sekunderinger underveis i løpet, sier 21-åringen.

Landslagstrener Tor Arne Hetland, mener prestasjonen til Klæbo er imponerende på flere måter.

– Han har truffet perfekt med formen på åpningshelgen. Den tror jeg kommer til å vare en stund. Når du er så dyktig til å treffe med formtoppen i så ung alder, da er det håp også til senere konkurranser, smiler Hetland etter den overraskende seieren.

Da Klæbo vant fredagens sprint, var det få som var overrasket. Men i langrenn er det fortsatt mer prestisje å vinne individuelle distanserenn enn sprintene.

– Denne henger høyt. Distanse og enkeltstart er noe som henger høyt. Det er kult å klare det, sier Klæbo.

En annerledes situasjon

Martin Johnsrud Sundby var den store favoritten på lørdagens distanse, men endte til slutt 30 sekunder bak Klæbo.

Samtidig har Sundby gjort store endringer i treningsopplegget før denne sesongen. Alt handler om å gå fort i ett løp: 15 kilometer fristil i OL i februar.

Og til tross for at han nå har mye å hente inn på landsmannen, er Sundby sikker på seg selv.

– Jeg har lagt opp til et sesongopplegg som stort sett dreier seg om én ting. Da har det vært en konsekvens at jeg har prøvd å runde formkurven litt mer enn tidligere, det får konsekvenser.

– Du er ikke bekymret?

– Nei, jeg er ikke det. Det er en god indikasjon på at jeg har lykkes med å gjøre ting annerledes, det er jeg fornøyd med. Jeg er mer spent på om formtoppen blir som jeg drømmer om, smiler Sundby.

Veteranen syns egentlig det er helt greit å være i utfordrerposisjon.

– Det er mye enklere ikke å være i toppform og ikke ligge å vake litt i angrepsposisjon enn å skulle være på toppen hele tiden. Da får man en annen inngang på ting. Jeg er veldig rolig på det, sier Sundby.

For en ting er sikkert. Selv om Sundby ligger bak Klæbo pr. dags dato, er det mye som kommer til å skje før det virkelig gjelder i OL.

– Martin har sikkert kontroll, sier Klæbo, før han retter seg selv.

– Han har garantert kontroll.

