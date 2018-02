I dag ble hun historisk. Her er samtlige av Marit Bjørgens OL-medaljer

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: Da Maiken Caspersen Falla sikret norsk bronse på lagsprinten, var det ikke bare en ny norsk OL-medalje. Det var en historisk begivenhet.

Ingen annen vinterolympier har flere medaljer enn Marit Bjørgen. Hun hadde like mange som Ole Einar Bjørndalen før dagens sprintstafett. Med sin 14. OL-medalje, gikk hun opp i en ensom ledelse, slik hun har gjort gang på gang i skisporet i løpet av sin karrière.

– Jeg tror at den dagen jeg slutter med ski, da skal jeg tenke gjennom det jeg har oppnådd. Det er vanskelig å forstå akkurat nå, sier Bjørgen til pressen etter den historiske medaljen.

På dagen 16 år siden

Vi spoler 16 år tilbake i tid. Så langt tilbake må vi faktisk for å finne starten på denne historien. Bjørgen er 21 år gammel. Datoen er den samme som i dag: 21. februar. Stedet er Salt Lake City i USA.

Marit Bjørgen hadde fått sin OL-debut 12 dager tidligere, da hun gikk inn til 50. plass(!) på 15 kilometer fellesstart i fri teknikk.

Men 21. februar skulle bli starten på et eventyr. Bjørgen sendte Anita Moen ut på den siste etappen av kvinnenes 4x5 kilometer stafett. Mot Claudia Künzel klarte ikke Moen å vinne i avslutningen. Hun endte 1,3 sekunder bak Tyskland.

– Det var fantastisk å være med på laget. Jeg var den yngste på laget. De ville at jeg skulle være der for å læte under mitt første OL. Men så var jeg i god form, da var det mulig å gå stafetten. Det er et godt minne, sier Bjørgen i dag.

Like fullt: Marit Bjørgen hadde sikret seg sin aller første OL-medalje. Det var Bente Skaris siste OL. Var et tronskifte i emning?

Fra prinsesse til dronning

Bjørgen får bare tre renn i OL i 2002. I tillegg til 15 kilometeren og stafetten, går Bjørgen inn til 14. plass på tremila i slutten av OL.

Fire år senere, OL blir arrangert i Torino.

Marit Bjørgen er for alvor etablert seg som en av verdens beste kvinnelige utøvere. Hun hadde allerede fire VM-gull, men den 16. februar 2006 skal hun få sin første individuelle OL-medalje.

Denne gangen er det ikke i fri teknikk, 10 kilometer klassisk står på programmet. Bjørgen blir utklasset av estiske Kristina Smigun som tar gullet. Men hun kniper sølvmedaljen foran lagvenninnen og det som den gangen var veteranen på det norske laget: Hilde Gjermundshaug Pedersen.

Tronskiftet var i ferd med å bli et faktum. Bente Skari hadde lagt opp. Hilde GP gikk sitt siste OL. Marit Bjørgen var ikke lenger prinsessen. Hun var blitt dronningen. Men hun manglet fortsatt OL-gull.

– Jeg syns det var tøft å være favoritt i starten. Det å være nummer to var plutselig ikke godt nok. Det var tungt å takle. Jeg måtte lære meg at det var jeg selv som skulle være fornøyd, sier Bjørgen.

Det første gullet

Det skulle likevel ta fire nye år før det første gullet kom. Nok en gang er vi på den andre siden av Atlanteren. Det ble «bare» bronse på den innledende distansen, 10 kilometer fristil.

Bjørgen hadde slitt med et par dårlige sesonger i forkant av lekene i Vancouver. Skulle det likevel ikke lykkes?

Jo, det skulle det.

– Det var der da det begynte, sier Bjørgen lurt på pressekonferansen etter onsdagens 14. medalje.

Den 17. februar var det klassisk sprint. Bjørgen var den store, store favoritten. I prologen gikk hun aller best. Det samme gjorde hun i kvartfinalen og semifinalen. Og da tåen passerte mållinjen i Vancouver, var hendene allerede strukket i været. Bjørgen var overlegen der hun jublet, før han falt sammen i den canadiske snøen:

Senere i samme OL ble det flere gull. To dager senere vant hun 15 kilometer med skibytte. Senere i OL tok hun også gull på stafetten, samt sølv på tremila.

Med tre gull, ett sølv og en bronse ble Bjørgen for første gang OL-dronning.

Her kan du lese hva Marit Bjørgen og de andre heltene tenker om sine mange medaljer:

OL-dronning for andre gang

For fire år siden var OL i russiske Sotsji. Nok en gang var Bjørgen blant de heteste navnene og blant de største favorittene.

Nok en gang ble hun også OL-dronning.

Allerede på den første distansen, viste Bjørgen hva som ventet de andre konkurrentene. Datoen er 8. februar, distansen er 15 kilometer med skibytte. Charlotte Kalla rykket noen kilometer før mål, kun Marit Bjørgen klarte å følge. Duellene mellom Bjørgen og Kalla har etter hvert blitt mye omtalt. I første forsøk i Sotsji var det Bjørgen som gikk seirende ut.

Så, noen få dager senere, var det klart for sprint. Bjørgen var storfavoritt. Men i semifinalen ble det brutalt stopp da Bjørgen falt. Også på stafetten ble det stang ut for Bjørgen. Den gangen var det ikke fall, men smørebom, som sørget for at Norge endte utenfor pallen. De to «sikreste» OL-gullene i Sotsji fikk altså ikke Bjørgen.

Likevel ble hun OL-dronning. Gull på lagsprint. Gull på tremila. Sotsji-lekene endte med tre Bjørgen-gull.

Les mer om Bjørgens historie her:

Passerer hun Bjørndalen?

I dag tok Bjørgen altså sin 14. medalje i OL med bronse på lagsprinten.

– Det er vanskelig å forstå. Jeg begynner selvsagt å tenke gjennom hva som har skjedd, sier Bjørgen i dag.

Fra før i Pyeongchang-lekene har hun fått gull på stafetten, sølv på 15 kilometer med skibytte, samt bronse på 10-kilometeren.

Hadde Bjørgen vært en egen nasjon i hele vinter-OLs historie, ville hun vært på 23. plass, foran nasjoner som Polen og Hviterussland.

Fortsatt har Ole Einar Bjørndalen og Bjørn Dæhlie flere gull enn den norske langrennsdronningen. Bjørndalen er tidenes vinterolympier med åtte gull, fire sølv og en bronse.

– Jeg har ikke hørt noe fra dem enda. Jeg føler fortsatt jeg mangler et gull. Jeg kom hit for å ta en individuell medalje. Det har jeg fortsatt ikke gjort i dette OL, sier Bjørgen.

Med gull på søndagens tremil blir hun den aller største. Bjørgen kan ende på åtte gulle, fire sølv og tre bronsemedaljer. Bjørgen har altså gull og sølv på distansen fra de to siste OL-ene.

Kan hun nok en gang ble dronningen av OL?