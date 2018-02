Husker du denne legenden? Nå har Bjørgen slått rekorden hennes.

langrenn

Marit Bjørgen (37) holder koken. Søndag innledet hun OL i Pyeongchang med sølvmedalje på fellesstarten.

Bjørgen er syv år eldre enn gullvinner Charlotte Kalla og ti år eldre enn bronsevinner Krista Pärmäkoski. Det er 4377 dager siden Bjørgens første individuelle OL-medalje - fra 10-kilometeren i Torino i 2006.

Suksessen i Pyeongchang har også et historisk sus. Dette var nemlig Bjørgens 11. OL-medalje.

Dermed er hun forbi langrennsløperne Raisa Smetanina og Stefania Belmondo, som begge vant 10 OL-medaljer.

16 år siden

Bjørgen er altså tidenes mestvinnende kvinnelige vinterolympier. Hun har dessuten seks gull, to flere enn Smetanina og fire flere enn Belmondo.

Italienske Belmondo herjet på 1990-tallet. Hun ga seg da Bjørgen var i ferd med å slå gjennom. Belmondo tangerte Smetaninas medaljerekord med sølvet på tremila i Salt Lake City-OL i 2002.

Bjørgen er stadig på rekordjakt i OL. Tar hun to gull, står hun igjen med åtte gull, fire sølv og én bronse i OL. I så fall vil hun ha samme medaljefangst som Ole Einar Bjørndalen, som er tidenes vinterolympier.

Gliste etter ros fra lagvenninnen

På pressekonferansen før fellesstarten ble Ingvild Flugstad Østberg spurt om hun trodde Bjørgen ville klare å ta de to gullene som mangler.

– Ja, det tror jeg. Marit vil kunne vinne to gull, men hun vil være en rå vinteridrettsutøver uansett, sa Østberg - noe som fikk Bjørgen til å glise.

– Det var hyggelig sagt av Ingvild. Absolutt. Men skal jeg klare det, må jeg være på mitt aller beste. Det høres enkelt ut, men så vanskelig er det, sa Bjørgen.

Bjørgen har allerede varslet at hun står over tirsdagens sprint. Dermed gjenstår fire potensielle gullmuligheter for 37-åringen: 10-kilometer, lagsprint, stafett og tremil.

Topp fem vinterolympiere:

1. Ole Einar Bjørndalen 13 medaljer (åtte gull, fire sølv og én bronse)

2. Bjørn Dæhlie 12 medaljer (åtte gull, fire sølv)

3. Marit Bjørgen 11 medaljer (seks gull, fire sølv og én bronse)

4. Raisa Smetanina 10 medaljer (fire gull, fem sølv og én bronse)

5. Stefania Belmondo 10 medaljer (to gull, tre sølv og fem bronse)