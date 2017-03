Høydramatisk i Birken: Sundby meid ned av snøscooter - vant likevel overlegent

Martin Johnsrud Sundby var tydelig irritert da han plutselig ble påkjørt. Men ikke engang et dramatisk uhell kunne ødelegge Birkebeinerrennet for ham.

32-åringen var i klar ledelse i lørdagens Birkebeinerrenn da episoden inntraff. Med drøye to mil igjen å gå, ble Sundby kjørt ned av en snøscooter og falt etter sammenstøtet.

– H******! skrek Sundby i retning personen som kjørte snøscooteren.

Han var tydelig forbannet, men 32-åringen reiste seg raskt opp igjen og var tilsynelatende uskadet.

Birkebeinerrennet 2017: Birkebeinerrennet lørdag fra Rena til Lillehammer, 54 km klassisk: Menn: 1) Martin Johnsrud Sundby, Norge 2.20.52,6, 2) Petter Eliassen, Norge 0.48 min. bak, 3) Simen Østensen, Norge 0.51, 4) Tord Asle Gjerdalen, Norge 2.25, 5) Anders Aukland, Norge samme tid, 6) Morten Eide Pedersen, Norge 4.00, 7) Chris Jespersen, Norge 4.46, 8) Andreas Nygaard, Norge 4.49, 9) Anders Høst, Norge 4.50, 10) Oscar Persson, Sverige 4.53. Kvinner: 1) Justyna Kowalczyk, Polen 2.46.42,7, 2) Britta Johansson Norgren, Sverige 4.15 min. bak, 3) Masako Ishida, Japan 5.04, 4) Astrid Øyre Slind, Norge 7.13, 5) Kari Vikhagen Gjeitnes, Norge 7.41, 6) Anna Svendsen, Norge 7.52, 7) Emilia Lindstedt, Sverige 7.54, 8) Katerina Smutna, Østerrike 8.55, 9) Emilie Fleten, Norge 8.59, 10) Marthe Bjørnsgaard, Norge 9.23.

Sundby: – Kom i voldsom fart og meide meg rett ned

– Det er ikke bra, det er ikke bra. Det er ikke den type drama vi ønsker oss. Vi får håpe at Martin ikke blir preget av dette, sa NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Sundby kom seg opp igjen og fortsatte hardkjøret, til tross for at han måtte gå med en stav som hadde annen lengde enn den andre.

Simen Østensen og Petter Eliassen teamet opp og tok opp jakten på Sundby etter uhellet, men klarte aldri ikke klart å tette luka opp til mannen som allerede forrige helg vant verdenscupen sammenlagt.

Etter målgang fortalte Sundby hvordan han opplevde episoden der han ble påkjørt, til NRK.

– Det kom bardust på meg. Jeg skvatt litt. Tidvis var det is i kanten av løypen i dag, utenfor sporet, så jeg prøvde å kjøre ut og stå på den isen når det lønnet seg. Det var det jeg gjorde, og det tror jeg ikke han på snøscooteren forventet. Da kom han i voldsom fart bakfra og meide meg rett ned. Det var litt kjipt, for det var et avgjørende sted i løypen. Jeg brakk staven og ble gående en kilometer uten stav. Men jeg fikk en ny stav og den funket hele veien inn, forteller Sundby.

Sundby: – Var ikke spesielt happy

32-åringens første tanke var at «nei, nå gikk alt utstyret i stykker», men det var heldigvis bare den ene staven som var ødelagt. Og kroppen kom uskadet fra uhellet.

– Det viktigste var at jeg ikke skadet meg, men der og da var jeg ikke spesielt happy. Det skjønner du sikkert, sier 32-åringen til NRK-reporter Ole Rolfsrud.

Sundby smilte og var tydelig fornøyd etter å ha vunnet Birken for første gang i karrieren.

– Jeg er utrolig fornøyd med det. Det må jeg innrømme. Jeg var spent på hvordan kapasiteten og trøkket til denne gjengen her var, og jeg var skeptisk før vi begynte i dag. Men jeg hadde en god dag og fantastiske ski, og jeg klarte å utnytte fordelene mine, sier Sundby.

Sluttiden til Sundby i det 54 kilometer lange rennet ble 2.20.53,6 – noe som kun er et drøyt minutt saktere enn løyperekorden til Petter Eliassen fra 2015, som er på 2:19.28,3.

I år kom Petter Eliassen og Simen Østensen i mål henholdsvis 48 og 51 sekunder etter Sundby.

Kowalczyk vant på kvinnesiden

Justyna Kowalczyk rykket tidlig fra sine konkurrenter på kvinnesiden lørdag, og den polske jenta hadde stålkontroll på seieren i 2017-utgaven. 34-åringen kom i mål på 2.46.42,2.

– Dette var et fantastisk renn og super atmosfære, sier Kowalczyk til NRK.