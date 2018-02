Klæbo etter kanonavslutningen: – Til tider kjentes det ut som en søndagstur

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: Norge var den store favoritten på herrenes 4x10 kilometer stafett i OL. Men som de sier: stafett er stafett. 40 kilometer skulle gjennomføres før Norge kunne sikre seg OL-gullet.

Norge lå langt bak lenge, men så gikk Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo de to siste etappene for Norge.

– Til tider kjentes det ut som om det var en søndagstur. Det ble gått hardt da Spitsov kom opp der, men det ble ikke det kjøret jeg hadde fryktet. Det å ta flagget i OL, det er kult, sier Klæbo til TVNorge.

– Jeg hadde ikke regnet med at han skulle få så stort forsprang at han kunne gå med flagget over målstreken, men det regner jeg med at han synes var stor stas, sier Johannes Høsflot Klæbos mamma, Elisabeth Klæbo.

Første siden 2002

For Klæbo har vunnet omtrent alt han har stilt opp i denne sesongen. Med et enormt tempo og et like solid rykk, har det vært få som har klart å henge på den norske kometen.

Det fikk han nok en gang vist frem på stafetten i OL.

– Johannes satset på sprintegenskapene sine. Det ser ut som om han har ganske god kontroll, sier morfar og trener Kåre Høsflot.

Klæbo lå i rygg store deler av sin etappe. Da det gjensto en drøy kilometer, satte Klæbo inn superrykket. Han fikk umiddelbart ett og to og tre sekunder. Det ble mange meter ned til russiske Spitsov.

– Det kjentes bra ut. Jeg fikk det utgangspunktet jeg håpet på. Allerede på førsterunden fikk jeg en luke i utforbakken, da skjønte jeg at det var der jeg skulle rykke, sier Klæbo.

Og på oppløpet var det ingen tvil. Med det norske flagget i hånden gikk Johannes Høsflot Klæbo inn til norsk OL-gull, hele 9,4 sekunder foran Russland. Frankrike tok bronsemedaljen.

– Johannes var i egen klasse. Han bare ventet og ventet. Så tenkte han at han skulle vinne OL-stafetten. Han kan alt. Han kan avslutte ved store anledninger også. Vi har en ankermann for fremtiden, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til TVNorge.

Dermed sikret han Norges første stafettseier i OL siden Salt Lake City i 2002.

Mirakelet fra Krüger

Allerede etter den første etappen var det meste snudd på hodet. Didrik Tønseth hang lenge med i ledergruppen, men sprakk mot slutten av etappen.

– Det ble stygt på slutten, konstaterer Tønseth til Aftenposten.

Da måtte Martin Johnsrud Sundby og de andre norske jakte på ledende Russland. Det klarte han definitivt ikke, Sundby bare tapte tid til Russland. Da han sendte ut Simen Hegstad Krüger på den tredje etappen, lå Norge drøyt halvminuttet bak Russland.

– Simen er i fantastisk form. Han kan levere mirakler, sa Tønseth.

Og mirakelet ble levert. Da tredjeetappeløperne hadde gått én av de tre rundene, hadde Krüger tatt inn over halvparten av forspranget.

Da Johannes Høsflot Klæbo ble sendt ut på den siste etappen, ledet Norge, fire tiendedeler foran Frankrike. Russland lå 16 sekunder bak. Da var det nok mange som hadde begynt å tro på norsk gull.

– I dag er jeg og Didrik veldig glad for at vi går på lag med Johannes og Simen. Vi har et fantastisk sterkt lag, og alle visste at de andre gjerne skulle gått i dag. Vi går for de andre og sender en hilsen til de, for det er mange som kunne gått stafetten i dag. Det er helt rått å få være på lag med disse gutta, sier Sundby til TVNorge.

– Jeg måtte bare kjøre på. Jeg hadde rundt halvminuttet opp. Jeg måtte gå mitt eget løp, så så jeg at han begynte å bli sliten. Det var en god følelse, sier Hegstad Krüger.

Resten er, som de sier, historie.