Hevder legen trekker frem tre årsaker til at han gjorde Johaug-tabben

Legen skal ifølge avisen ha blitt avhørt av Antidoping Norge, og hans forklaring kan få betydning i den kommende høringen med Therese Johaug, der langrennsstjernens mulige straff skal avgjøres.

Den tidligere landslagslegen Bendiksen tok tidlig ansvar for Johaugs positive dopingprøve.

I avhøret med Antidoping Norge skal han ha pekt ut tre årsaker til at han godkjente tuben med Trofodermin, som Johaug så skal ha smurt på sin såre leppe og deretter testet positivt på stoffet clostebol – som er utøveren og landslagets forklaring på den positive prøven.

Dette skal være Bendiksens forklaring for at han godkjente den mye omtalte kremen under landslagets treningsopphold i Livigno.

1. Personlige problemer på grunn av sykdom i familien.

2. Skaden på landslagsløper Hans Christian Holund skal ha tatt mye av Bendiksens tid.

3. Den daværende landslagslegen skulle holde en pressekonferanse om rutinene i det norske apparatet – tilknyttet Sundby-saken.

Bendiksen skal ikke være villig til å uttale seg på nåværende tidspunkt.

– Bendiksen har sagt seg villig til å uttale seg for Domsutvalget ultimo januar, i saken til Therese Johaug, og vi må vise til den forklaringen han vil gi der, sier hans advokat, Anders Schrøder Amundsen, til VG.

At Bendiksen skal ha gjort tabben og gitt Therese Johaug grønt lys til å bruke Trofodermin på leppene under landslagets treningsopphold, har overrasket mange.

Han har gjennom en lang yrkeskarrière vært kjent for å være ekstremt nøyaktig i alt han foretar seg.

– Fredrik er den beste mannen jeg har jobbet med i idrettsverden. Han har vært bunnsolid i alt han har gjort, var fotballtrener Ståle Solbakkens beskrivelse i et intervju gjort i høst.

De to har jobbet sammen over tid, og Bendiksen har blant annet fungert som en rådgiver for Solbakken.

– Dersom noen hadde spurt meg for en uke siden, om hvem jeg synes er mest nøye og ordentlig av alle jeg kjenner, ville svaret blitt Fredrik, sa en overrasket Håvard Bøkko.

Therese Johaug er for tiden suspendert i påvente av at saken skal behandles av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

25. januar starter høringen av langrennsstjernen. Over tre dager vil det foregå forhandlinger på Ullevaal stadion, og høringen vil ifølge Skiforbundet foregå som en ordinær rettssak.

Antidoping Norge har lagt ned en påstand på 14 måneders utestengelse for Johaug. Skulle det bli tilfelle vil hun rekke OL i 2018.