Hevder Coop blir sponsor for langrennslandslaget

langrenn

Coop bekrefter til TV 2 at de er i samtaler om å bli sponsor for de norske langrennslandslagene.

Det betyr at sponsoren gjennom ti år, Spar, er på vei ut av dørene.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke fornyer avtalene hverken for Spar eller Ali. Og det synes jeg personlig er litt leit, sier Torbjørn Johannson, en av eierne i Norgesgruppen.

Johannson sier til kanalen at de var i realiteten enige om å videreføre samarbeidet, men hevder at Skiforbundet snudde. Norgesgruppen ønsket i utgangspunktet å være med til VM i Seefeld, med opsjon på forlenging.

Coop sier at det er aktuelt med sponsing fordi det er en folkesport, at landslagene får mye oppmerksomhet, og at det er god rekruttering.

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, sier at avtalen de har med Petter Northug ikke har noe med sponsingen av landslaget å gjøre. Ifølge TV 2 vil den nye avtalen presenteres i midten av april.

TV 2 har ikke fått kontakt med kommersiell leder i langrennsavdelingen i Skiforbundet, Bernt Halvard Olderskog.

Northug med Coop i fem år

Petter Northug brøt ut av landslaget våren 2013 og har etter det hatt et samarbeid med Coop. I 2015 ble det signert en spesialavtale som tillater Northug å stå utenfor landslaget i sommerhalvåret.

32-åringen har helt siden 2013 vært kategorisk avvisende til at det er aktuelt å fortsette på landslaget, men det nye samarbeidet mellom Coop og skiforbundet kan gjøre at nye muligheter åpner seg.

Petter Northug har hatt en svært dårlig sesong. Han var stort sett syk før jul og hans eneste opptreden i verdenscupen kom på Lillehammer. Der røk han ut i sprintprologen. Tour de Ski gikk uten Northug, og tur til OL i Pyeongchang måtte 32-åringen også se langt etter.