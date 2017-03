Her slår Norges trener svensken: - Han er usportslig

Se hendelsen i videovinduet over.

LAHTI/OSLO: I kampens hete viste tv-bildene den norske dametreneren, Roar Hjelmeseth som slo til svenskenes smøresjef, Urban Nilsson, med en stav.

Sinnene gikk altså litt i kok under den spennende innspurten på lørdagens VM-tremil. Hjelmeset forklarer at både han og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ba Nilsson flytte seg, men at han ikke hørte etter.

– Det ser ut som det er krig her. Han var kommet litt langt inn i feltet, og han heiet på de svenske jentene. Astrid Jacobsen kommer i rygg på den svenske lederen og roper at han skal flytte seg. Hun roper igjen og han flytter seg ikke. Så roper jeg og han flytter ikke. Til slutt hadde jeg en stav jeg kunne få oppmerksomhet med da, og da skjønte han jo det at her var han kommet litt langt inn i feltet og trakk seg ut. Slik Astrid fikk komme forbi, forklarer Roar Hjelmeset til Adresseavisen.

Irritert Grip

Landslagstreneren fortsetter:

– Det er helt sikkert ikke greit, og jeg har sagt unnskyld. Men jeg synes heller ikke det er greit å løpe i veien for damer som er ute og konkurrerer på ski. Så får folk bedømme hva som er verst, å stå i veien eller slå med staven.

Svenskenes landslagssjef, Rikard Grip, tar ikke lett på det. Han beskylder den norske landslagstreneren å være usportslig.

– Du må nesten spørre ham om hva han holder på med. Han kommer og skal irettesette oss, men jeg føler det er litt feil tidspunkt. Jeg er ikke forbannet, men jeg synes det er usportslig oppførsel, det synes jeg absolutt. Og det har hendt tidligere med Roar Hjelmeset, sier Rikard Grip til Adresseavisen.

Har snakket sammen

Urban Nilsson forteller til Adresseavisen at det fra hans standpunkt var relativt udramatisk.

– Nei, det var ikke noen krangel. Han vil vel markere at neste løper kommer, sier Nilsson.

– Har dere snakket om det etterpå?

– Absolutt. Det er tett i de sonene. Vi er trenere begge to. Vi har tatt hverandre i hendene. Han er ikke spesielt hissig, jeg kjenner ham som en god mann, forklarer Nilsson.

Men han forklarer at han trolig ikke ville gjort noe lignende selv.

– Nei, jeg ville ikke gjort det. Men han prøver jo å komme frem.

