Johaug-høringen kan være over tidligere enn forventet

LAUSANNE: Den internasjonale idrettshovedstaden viste seg ikke fra sin beste side da den norske skistjernen kom til det lille «slottet» hvor Idrettens Voldgiftsrett, bedre kjent under forkortelsen CAS, holder til.

Regnet øste ned. Den norske skistjernen for siste gang forklare seg i idrettens domssystemer om bakgrunnen for at hun hadde det forbudte stoffet clostebol i en urinprøve hun avla under en dopingkontroll i september i fjor.

Det norske presseoppbudet var naturlig nok stort i byen ved Genevesjøen.

Johaug smilte da hun gikk ut av drosjen, men ble stående og vente utenfor CAS-bygget og vente en liten stund før hun fikk slippe inn.

– Det kommer nok til å bli en lang dag, sa Mike Morgan, Johaugs engelske advokat.

– Vi forberedte oss i går, vi har gått gjennom saken og forklarte Johaug hva som skal skje her og gjorde henne trygg i situasjonen, forklarte Christian B. Hjort, hennes norske advokat.

– Hvordan har hun det nå?

– Hun er spent, men fattet.

Også Johaugs manager, Jørn Ernst var på plass.

– Vi hadde en rolig kveld i går og forberedte oss, blant annet sammen med tolken, sier Ernst.

– En realistisk motanke

Utover dagen skal Det internasjonale skiforbundet (FIS) forklare hvorfor de mener at straffen Johaug fikk i Norge var for mild.

– Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B. Hjort.

Hovedargumentasjonen kommer til å være ganske lik den som ble gjort under høringen i Norge, med noen får endringer.

– Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.

Ved 10-tiden kom Matthieu Reeb, generelsekretær i CAS, ut fra bygget og sa at høringen kan være ferdig så tidlig som klokken 14.00. Det er to timer tidligere enn de først hadde regnet med.

– Partene er enige om hva som faktisk skjedde. Vi regner med det er en diskusjon om straffeutmålingen, sier han til NRK.

– Straffeutmålingen kommer til å ta hensyn til OL, bekrefter Reeb videre til kanalen.

Mandag innrømmet likevel Johaugs manager, Jørn Ernst at skiløperen ville være fornøyd om straffen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund på 13 måneders utestengelse vil bli opprettholdt.

Da vil hun rekke OL i Sør-Korea i februar med god margin. Bestemmer de tre dommerne seg for 15 måneder, vil hun rekke sesongens hovedmål med et nødskrik. Får hun mer enn det, vil de olympiske lekene gå uten Johaug.

– FIS ønsker at utestengningen skal bli «fornuftig utvidet», står det i anken. Jeg tør ikke spekulere i hva de endelig vil argumentere for i lengde, men jeg legger til grunn at de vil kvantifisere det nærmere i høringen, sier Hjort.

Det er ventet at avgjørelsen fra CAS kommer i løpet av den neste måneden.

Slik blir høringen i CAS

Therese Johaug skal møte til høring i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i det som ser ut som et lite slott i Lausanne. CAS er det øverste domsorganet i internasjonal idrett, og avgjør en rekke tvistesaker mellom ulike parter innen idretten.

Det er bare satt av én dag til forhandlingene i CAS, etter planen skal de være ferdige innen klokken 16.00.

Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver. Romano Subiotto er utnevnt av CAS. Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.

Johaug har med seg sin norske advokat Christian B. Hjort. Med er også Mikkel Toft Gimse. Disse to satt ved Johaugs side under forhandlingene på Ullevaal stadion, da prosederte Hjort.

Denne gangen er den oppgaven overlatt til Mike Morgan, den London-baserte advokaten som har ført en rekke saker for CAS. Han vil også ha med seg et par av sine assistenter.

Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS. Han vil få rollen som «aktor», hvis vi sammenligner med vanlig norsk strafferett. Sveitseren vil også ha med seg minst en assistent.

