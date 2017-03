Antidoping Norge henlegger saken mot Johaug-legen

Saken oppdateres

Det bekrefter Antidoping Norge i en pressemelding.

– Saken knyttet til Fredrik Bendiksens mulige overtredelse av dopingreglene er henlagt. Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær til organisasjonens hjemmesider.

Reagerer med lettelse

Bendiksen var legen som godkjente bruken av sårsalven trofodermin som førte til at Therese Johaug testet positivt for bruk av anabole steroider.

– Det har vært en tøff periode for Bendiksen og innstillingen er selvfølgelig en lettelse. Likevel er det vanskelig for han at Johaug ligger an til utestengelse. For Bendiksen vil ikke saken være over før Johaug er tilbake i skisporet , sier Bendiksen-advokat Anders Schrøder Amundsen til NRK.

Antidoping Norgre skriver i sin pressemelding at det i henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er et regelbrudd å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.

Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort. De mener den daværende landslagslegen mente «å behandle sårskaden som Therese Johaug pådro seg».

Har ikke funnet bevis

– Påtalenemnden har ikke funnet det bevist at Bendiksen forskrev klostebol i den hensikt å tilføre Johaug et dopingmiddel, eller at han så det som en mulighet, sier Kiær og fortsetter.

– Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge, sier Niels R. Kiær.

Det var påtalenemda i Antidoping Norge som også la ned en påstand om at Therese Johaug skulle straffes med 14 måneders utestengelse. De falt til slutt ned på en dom med 14 måneder, en avgjørelse som senere ble anket av Det Internasjonale Skiforbundet.

