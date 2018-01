Et fall på ski tvinger Hareide til å endre VM-plan: – Smertene er ulidelige

langrenn

Sverige - Danmark 1–0

Fra tribunen så Åge Hareide Danmark tape for Sverige under en treningskamp i Abu Dhabi torsdag. Nå må landslagstreneren reise hjem til Norge.

Det bekrefter han selv overfor dansk TV 2.

Smertene etter et fall på ski i julen er blitt for store.

– Smertene er ulidelige, og jeg har ingen følelse i det ene beinet, sier Hareide til den danske TV-kanalen.

Går utover VM-plan

Hareide reiser hjem lørdag. Dermed går han glipp av kampen mot Jordan på mandag.

For Hareide er det verre å tenke på at fallet på ski får konsekvenser for forberedelsene til sommerens VM i Russland.

Hareide har hatt planer om å reise rundt for å besøke VM-aktuelle spillere i deres klubber. Dette var tenkt som et viktig grep for å stille best mulig forbreredt til VM, men rundturen blir nå utsatt.

– Jeg skal hvile og ha nye undersøkelser i Molde. Blir det ikke bedre, må jeg på operasjonsbordet, sier Hareide til dansk TV 2.

Assistenten ledet laget

Assistent Jon Dahl Tomasson ledet Danmark i torsdagens treningsoppgjør, som Sverige avgjorde med kampens siste spark.

Jordan Larsson, sønn av tidligere storspiller Henke, sendte i vei et skudd i tredje tilleggsminutt. Det traff tverrliggeren, og Gustaf Nilsson rakk returen før keeper Frederik Rønnow.

Dermed ble den Brøndby-eide Silkeborg-spissen matchvinner for Sverige.