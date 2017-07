Hans Christer Holund var sterkest - får ros fra Johnsrud Sundby

LYSEBOTN/OSLO: Hans Christer Holund var sterkest i Lysebotn opp torsdag. Etter Holund fulgte Simen Hegstad Krüger og finske Matti Heikkinen.

Vinneren kom i mål på tiden 27 minutter og 37 sekunder.

– Jeg fikk en litt overraskende luke på Heikkinen ut av tunnelen. Da var det bare å gå, sier Holund.

Dermed klarte ikke Martin Johnsrud Sundby å gjenta seieren fra i går.

– Vi vet at Hans Christer har vært utrolig sterk - det har han også vist på trening. Det blir herlig å måle seg med ham utover hele høsten, sier Sundby.

Simen Hegstad Kryger ble nummer to på langløpet i går kveld. I Lysebotn Opp ble han også nummer to. Han er utvilsomt i kjempeform allerede, selv om han mener at det er mye å gå på.

– To andreplasser er jeg kjempefornøyd med. Jeg kjente godt at det ble 60 harde kilometer, men egentlig gikk det overraskende greit, selv etter den kraftanstrengelsen, sier han like etter målgang.

På damenes 7,5 kilometer tidligere på dagen, var svenske Charlotte Kalla suveren. Hun stakk noen kilometer før mål, og Heidi Weng og Co. hadde ikke sjans til å holde følge med svensken som vant med cirka et halvt minutt til slutt.

– Jeg hadde ikke sjans til å holde følge med henne. Jeg er fornøyd med eget løp, men Charlotte var i en klasse for seg, sa Weng om maktdemonstrasjonen.