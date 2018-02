Haga vil ha ankeretappen den dagen Bjørgen gir seg

langrenn

PYEONGCHANG: Haga har to gull på tre starter i sin OL-debut. Og hun er ikke fremmed for å gå flere distanser, ikke minst 30 km. Hun er i super form.

I hodet strutter hun av selvtillit. Selv om det var første gang romerikingen gikk en stafett for Norge i mesterskap, og bare hadde gått én eneste i verdenscupen, sier hun.

Er klar for sisteetappen

Hun skynder seg å legge til at hun på ingen måte ønsker at Bjørgen skal slutte, men hun vet hva trønderen har sagt. Dette er hennes siste OL, og kanskje til og med hennes siste sesong.

– Jeg håper at Marit holder på lenge. Det er stort å få gå på ski samme tid som henne. Jeg lærer utrolig mye, og det er godt å ha henne på laget.

Hun unte meg det første gullet og var slett ikke misunnelig, legger debutanten til.

– Men jeg har tenkt tanken på at det hadde vært gøy å gå sisteetappen.

Er tryggheten selv

Haga har overbevist stort i dette mesterskapet. Hun er så desidert en løper for fremtiden. Haga utstråler ro og trygghet. Og hun nøler ikke å si fra at hun ville satt pris på å få være ankerkvinne den dagen veteranen har lagt opp.

Hun var veldig fornøyd med egen prestasjon på tredje etappe, der hun la grunnlaget for Norges seier ved å ta igjen forspranget.

Broren Magne Haga, som så rennet på TV hjemme hos familien på Romerike, sier:

– Jeg var redd for at hun skulle brenne kruttet for tidlig. Jeg var ikke sikker underveis, spesielt ikke da Ingvild og Astrid sluknet på 2. etappe.

Men søsteren sluknet ikke, hun gikk bare på.

– Hun går veldig fint i skøyting, og har hatt en sterk sesong, sier 23-åringen som selv er langrennsløper.

– Hva betyr Ragnhild for deg?

– Hun er mitt store forbilde. Jeg har alltid sett opp til henne. Og jeg drømmer om å kopiere henne, forteller broren som selv satser på ski.

Han skal gå Skandinavisk Cup i Granåsen, og håper å komme med til Holmenkollen. Der er søsteren bankers.

– Vi er like som typer og jeg er like tålmodig som henne.