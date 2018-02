Gull-Kalla knuste konkurrentene: – Jeg visste at hun kom til å rykke i omtrent det området

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: 15 kilometer med skibytte for kvinnene var årets første gull-øvelse i OL.

Sølvvinner Marit Bjørgen styrte lenge løpet, men et kanonrykk av Charlotte Kalla gjorde at Sverige tok OLs aller første gull.

– Jeg visste at Charlotte kom til å rykke i omtrent det området, men jeg fikk ikke helt ryggen hennes. Da ble det noen meter, sier Marit Bjørgen etter løpet.

– Jeg er veldig glad for sølvet i dag, legger hun til.

For da Kalla rykket, var det ingen som var i nærheten av å holde følge. Kalla tok sitt tredje gull i OL.

– Det er fantastisk, det er velfortjent, sier Kallas lagkamerat, Stina Nilsson til Eurosport etter løpet.

Rykk og napp

På forhånd var det snakket om at man måtte kvitte seg med gode skøyteavsluttere, som Jessica Diggins, tidlig i løpet. Men da de var halvveis på klassiskdelen, etter en forsiktig start på løpet, var det nettopp Diggins som passerte først.

Så begynte de norske løperne å sette fart. Eller rettere sagt: Marit Bjørgen satte fart. Feltet holdt seg likevel delvis samlet de første 7,5 kilometerne. Til skibyttet var det tre norske utøvere i tet, men gruppen var på hele 14 kvinner, med farlige utfordrere som Charlotte Kalla og Jessica Diggins på skuddhold.

Ut på friteknikksadelen gikk det nok en gang rolig. Det var rett og slett ingen som virkelig ønsket å sette fart. Før nok en gang Bjørgen tok ansvar.

14 utøvere ble snart til elleve. Deretter ni. Halvveis på fristilsdelen var Bjørgen og Weng blant de ni først. Ingvild Flugstad Østberg hadde måttet slippe noen meter.

Så, i starten av den andre runden med fri teknikk, klinket Charlotte Kalla til. Hun fikk raskt noen meter. Marit Bjørgen prøvde desperat å tette luken, men det var allerede for sent.

– Jeg syns hun gikk litt vel tidlig, men så så jeg på ansiktsuttrykket hennes at det var greit, sier Kallas far, Per-Erik Kalla, til Aftonbladet.

Syrefest i beina

For Kalla bare økte og økte. Fem meter ble til ti meter. Fem sekunder ble til ti sekunder. Bjørgen brukte mye krefter på å hente inn svensken, men lyktes ikke.

– Det kjennes veldig bra. Det var ganske mye melkesyre i beina, jeg måtte bare ha fokus på å stå oppreist, sier Kalla.

I dobbeltdans mot slutten av løpet, viste Kalla hvor rå hun kan være. Svensken som står utenfor landslaget i nabolandet, var rett og slett så rå at ingen var i nærheten.

Dermed tok Kalla seieren, 7,8 sekunder foran en jublende fornøyd Bjørgen. Finske Krista Pärmäkoski tok bronse.

Sverige–Norge: 1–0.

– Det er mange som har trent hardt, sånn som meg, før OL. Det skal bli spennende å se fremover, sier en strålende fornøyd Charlotte Kalla til Eurosport.

Tidenes vinterolympier?

Bjørgen var faktisk den eneste norske kvinnen som var blant de åtte beste. Heidi Weng endte på niendeplass, 40 sekunder bak Kalla. Ingvild Flugstad Østberg endte som nummer elleve, 58 sekunder bak. Ragnhild Haga endte på 15. plass.

– Det var litt merkelig. Jeg hadde håpet å få det til bedre. Litt kjedelig med ett av sesongens dårligste renn akkurat her. Jeg er litt skuffet, men det tror jeg flere norske jenter er, sier Ragnhild Haga til Eurosport.

Marit Bjørgen er nå bare to OL-medaljer fra å bli tidenes vinterolympier. To gull til er det hun trenger i lekene for å gå forbi Ole Einar Bjørndalen.

Bjørndalen står med åtte gull, fire sølv og en bronse fra OL.

Med dagens annenplass har Bjørgen seks gull, fire sølv og en bronse.