Full forvirring rundt Northug: Nå avkrefter Skiforbundet personalsak

– Det er ikke opprettet en formell personalsak mot Northug, skriver Skiforbundets kommunikasjonssjef, Espen Graff, i en tekstmelding til VG tirsdag ettermiddag.

Han avkrefter dermed det forbundets medieansvarlig, Gro Eide, fortalte TV 2 tidligere samme dag.

I en tekstmelding skrev hun at Petter Northugs harselas med trenere og lagkamerater var blitt en personalsak, som de skulle behandle internt.

Dermed har Norges skiforbund tilsynelatende snudd i saken.

Verken Graff eller Eide har besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag ettermiddag, men tidligere på dagen sa førstnevnte følgende:

– Vi følger opp denne saken direkte med Petter Northug. Det vi, blant annet, vil ta opp, er hvordan han omtaler lagkamerater i sosiale medier, sa Graff, som ikke ønsket å spekulere i hva konsekvensene eventuelt kom til å bli.

Harselas på sosiale medier

Mandag formiddag bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus at Petter Northug er vraket fra det norske laget under verdenscupåpningen i Ruka kommende helg. 31-åringen sto over den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen grunnet sykdom, men skal nå være frisk og klar for å gå renn igjen.

Northugs reaksjon på vrakingen ble ikke godt mottatt av Skiforbundet.

I et innlegg på Instagram gjorde han narr avbåde Løfshus og landslagstrener Tor Arne Hetland, og sendte samtidig et stikk i retning sine lagkamerater.

Northugs manager, Are Sørum Langås, var ikke kjent med at det var åpnet en personalsak mot Petter Northug da han ble intervjuet av Aftenposten tirsdag formiddag.

– Dette vet jeg ingenting om, og jeg vet egentlig ikke hva det innebærer at det nå er snakk om en personalsak mot Petter Northug, sier hans manager Are Sørum Langås, som la til at han synes morsomhetene til Petter Northug på sosiale medier er innenfor.

