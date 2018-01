Full fiasko for Northug – over fem minutter bak vinneren

langrenn

VAL DI FIEMME/OSLO: Mens store deler av verdenseliten i dag skal bryne seg på monsterbakken i Tour de Ski, var den største stjernen av dem alle på plass i Nord-Sverige, mer presist i Piteå, for å teste formen.

Petter Northug har hastverk med å bevise at han fortjener en plass i den norske OL-troppen. Det viste han ikke på 30-kilometeren søndag. Langrennsstjernen tuslet inn til mål i Piteå på en 48. plass, over fem minutter bak vinneren.

– Dette er total fiasko for Petter Northug. Han holdt bra med den første mila, men da tempoet ble skrudd opp var han sjanseløs. Svært skuffende, sier Birger Løfaldli, kommentator i Adresseavisen.

– Grenser til pinlig

Utenom Strindheimstafetten nyttårsaften, var 30-kilometeren Northugs første virkelige test siden verdenscuprennet på Lillehammer i begynnelsen av desember.

– Dette grenser til å være pinlig av Petter Northug. Sist helg sa hans trener Stig Rune Kveen at det minnet om gammel storhet under Strindheimstafetten. I Piteå i dag var det lite som minnet om det, fortsetter han.

Skandinavisk cup langrenn søndag, klassisk fellesstart: Menn, 30 km: 1) Mattis Stenshagen, Norge 01.13.41,4, 2) Martin Løwstrøm Nyenget, Norge 0.01,3, 3) Johan Hoel, Norge 0.01,4, 4) Mathias Rundgreen, Norge 0.01,5, 5) Eirik Sverdrup Augdal, Norge 0.02,0, 6) Daniel Stock, Norge 0.02,6, 7) Espen Udjus Frorud, Norge 0.03,2, 8) Viktor Thorn, Sverige 0.03,6, 9) Simen Andreas Sveen, Norge 0.17,2, 10) Ole Jørgen Bruvoll, Norge 0.20,6, 48) Petter Northug Jr., Norge 5.06,4. Kvinner, 20 km: 1) Johanna Matintalo, Finland 00.56.06,8, 2) Charlotte Kalla, Sverige 0.01,0, 3) Ebba Andersson, Sverige 0.02,3, 4) Kari Øyre Slind, Norge 0.05,2, 5) Lisa Vinsa, Sverige 1.22,1, 6) Jonna Sundling, Sverige 1.39,9, 7) Marthe Bjørnsgaard, Norge 1.41,4, 8) Emily Nishikawa, Canada 1.42,2, 9) Maja Dahlqvist, Sverige 1.42,4, 10) Marte Mæhlum Johansen, Norge 1.44,5. (©NTB)

Han får medhold fra Expressen-kommentator Thomas Pettersson.

– Jeg trodde at siden han stilte til start at han hadde noe å vise. Det er et flaut resultat, og jeg ser ikke grunnen til at han stiller. Det er kjedelig, for jeg hadde håpet at han skulle levere. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve dagen der Northug ble slått med over ett minutt av Jörgen Brink, sier han.

Trener Stige Rune Kveen derimot vil ikke legge for mye i 48. plassen.

– Jeg skjønner at det (resultatlisten) kan se brutalt ut, men det viktigste var at Petter fikk gjennomkjøringen han trengte, sier han til NTB.

Petter Northug selv tuslet forbi de fremmøtte journalistene uten å si noe.

Hang med fra start

Fra start så det greit ut for Northug. Etter 10 kilometer passerte han som nummer 17, cirka fem sekunder bak lederen. Men derfra og ut var det stopp. De neste drøye ti kilometerne tapte han over to minutter.

– Vi fikk nå et godt svar på hvor Northug står, og det er bekymringsfullt før NM. Han er nå langt bak det nivået han er nødt til å være på om han skal være aktuell for distanserenn i OL, sier Løfaldli.

– Man kan aldri avskrive den mannen, men det ser ikke lovende ut. Magefølelsen nå sier at det ikke blir OL, sier Pettersson.

Tidligere storløper Frode Estil vil ikke legge for mye i resultatet. Han synes det var et bra tegn at Northug reiste til Nord-Sverige.

– Da fikk han nok en fin treningsøkt. Han har i hvert fall fått fem minutter ekstra trening, sier Estil.

NM neste

Tross søndagens resultat, mener Løfaldli at 32-åringen burde fått muligheten i Tour de Ski, siden det ville gitt tydeligere svar på hvor Northug står.

– Men det dette rennet viser, er at han hadde vært uten sjanser til å hevde seg i Tour de Ski.

Nå venter NM for Northug. Mesterskapet i Gåsbu starter torsdag. Deretter er planen at langrennsstjernen skal gå verdenscup i Planica helgen etter.

– Nå er han nødt til å sikte seg inn på sprinten i NM. Det blir nå hans håp. Men dette er bekymringsfullt, sier Birger Løfaldli.

Det ble syv nordmenn på toppen av resultatlisten i Piteå. Rennet ble vunnet av Mattis Stenshagen.