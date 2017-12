Frykter milliontap for Northug: – Han må levere på et ekstremt nivå

langrenn

Finansavisen har intervjuet en rekke eksperter på merkevarebygging og økonomi, og de frykter at Northug kan gå på en inntektssmell dersom resultatene fortsetter å utebli.

– Petter Northug er den langrennsløperen i verden som er best betalt. Men det forutsetter at han leverer sportslig, hvilket han har gjort med unntak av OL i Sotsji. Han er avhengig av å levere på et ekstremt nivå for å opprettholde verdien på avtalene, sier tidligere Swix-sjef Ulf Bjerkenes til Finansavisen.

Avtalene går ut

Flere av trønderens sponsoravtaler går ut etter OL-sesongen, blant annet hovedsponsoren Coop.

Så langt har sesongen til Petter Northug vært en fiasko. Han sto over i Bruksvallarna, ble syk og sto over på Beitostølen. Til verdenscupåpningen i Ruka ble han vraket, og presterte også under pari i norgescupen på Gålå. I trønderens verdenscupdebut for sesongen i Lillehammer røk han ut i sprintprologen, før han reiste hjem til Trondheim. Davos-tur måtte han se langt etter.

Det har snart gått to år siden forrige gang Northug sto øverst på pallen, den gang i Drammen. Nå frykter flere eksperter at inntektene til Northug vil falle dramatisk dersom formpilen ikke begynner å peke oppover.

– Hvis de sportslige resultatene faller, vil verdien for sponsorene falle. Northugs management har sikret ham vanvittig prising på avtalene, men med en fallende kurve på resultatene må de akseptere helt andre priser, sier Bjerkenes til Finansavisen.

Klæbo kan overta

Han mener at Northug må ha et OL på linje med VM i 2015 for å opprettholde verdien på avtalene. Da tok han fire gull.

Bjerkenes tror at fjorårets komet, og årets suverene ener i langrennssporet, Johannes Høsflot Klæbo, kan overta sponsorsuksessen etter Northug. Likevel tror han at Northug har vært en suksess for Coop til tross for manglende resultater.

Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania er også negativ med tanke på trønderens fremtid økonomisk sett.

– Sponsorene er ute etter at han presterer i sporet, hvilket gir oppmerksomhet i mediene. Hvis han ikke er på pallen etter løp, vil verdien falle dramatisk, sier Blindheim til Finansavisen.

Northugs manager Are Sørum Langås vi ikke kommentere saken til Finansavisen, bortsett fra å si at noen avtaler reforhandles hvert år, mens andre løper over flere år.