For ti måneder siden ville Østberg legge opp. Nå leder hun Tour de ski.

OBERSTDORF: Toppidrettslivet kan være brutalt. Det vet 27-åringen fra Gjøvik alt om.

Verdensmesterskapet i Lahti sist vinter skulle være kronen på det imponerende verket hun hadde bygget opp over flere sesonger. Da det gjaldt som mest kom imidlertid den store nedturen.

VM endte med skuffende resultater, stafettvraking og at hun ga fra seg plassen på tremilen. Da også sesongavslutningen i Canada endte som en stor skuffelse, sa Østberg til Dagbladet at hun vurderte å legge opp.

– Akkurat nå føles det som det er det siste skirennet jeg har gått, sa hun da.

– Jeg var nok litt streng med meg selv, sier hun i dag.

Det er dette hun elsker å gjøre

Nå leder hun Tour de ski og har allerede sikret seg tre seire denne sesongen.

– Da jeg fikk tenkt meg om, så fant jeg jo ut at det er dette jeg elsker å gjøre og vil holde på med. Da må du jo fortsette, hvis ikke gjør du noe dumt overfor deg selv, sier hun.

Trener Roar Hjelmeset er naturligvis glad for at eleven ikke gjorde alvor av truslene om å gi seg, men innså at Østberg tenkte tankene.

– Hvis ikke ville hun ikke sagt det. Hadde du lest treningsdagboken hennes, så ville du sett at det ikke var den store pausen hun innvilget seg. Det var nok en motivasjon der likevel, sier han.

Hjelmeset synes det er vanskelig å si hvorfor VM ble en så stor nedtur, da Østberg gikk veldig gode løp både før og etter sesongens høydepunkt.

– Marginene er veldig små. Hadde hun gått VM-stafetten hadde hun helt sikkert hatt et gull, og hadde hun gått tremilen kunne hun tatt den fjerdeplassen eller medaljene som de andre tok, sier Hjelmeset om distansen hvor fire norske toppet resultatlisten.

Til høyden før OL

Da Østberg fikk summet seg og summert opp sesongen, innså hun at tingenes tilstand ikke var så mørk som hun hadde tenkt etter VM og Canada-touren.

Mange pallplasser og sitt livs kanskje beste skirenn da hun vant i Davos sto på plusslisten, i tillegg til tredjeplass i verdenscupen sammenlagt.

Ti dager etter sesongslutten kom det en pressemelding om at hun ville fortsette.

– Det var mange som ville gitt mye for å ha min sesong. Både jeg og andre dømte nok litt hardt etter VM. Jeg får prøve å se litt større på det, sier Østberg.

I februar får hun muligheten til å revansjere VM-nedturen med OL-medaljer i Sør-Korea.

– Jeg prøver jo å lære av det som skjedde i fjor, men jeg bekymrer meg ikke over det. Jeg har veldig god tro på at det blir bra i år.

I motsetning til i fjor planlegger Østberg å lade opp til OL med et høydeopphold.

– Det er noe som kan slå positivt ut, og er kanskje det største grepet hun vil gjøre i år, sier Hjelmeset.

Mye snakk om å bryte touren

Laget hans har fått en del kritikk de siste dagen fordi Østberg og Heidi Weng har snakket om å bryte Tour de ski, til tross for at de leder konkurransen.

Det kommer på toppen av at Marit Bjørgen og Ragnhild Haga står over for å forberede seg til OL, det samme som de svenske profilene Charlotte Kalla og Stina Nilsson.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen brøt også touren etter de tre åpningsdistansene, fordi hun må prestere i NM for å få gå i OL.

– Jeg ser poenget og at det ikke ser bra ut hvis nummer én og to hopper av. Det er ikke bra for sporten eller konseptet. Samtidig må alle gjøre det som er best for seg. Noen er ikke på start, så det er et felles ansvar for alle som er i verdenscupsirkuset, sier Østberg.

Trener Hjelmeset har gitt Østberg og Weng beskjed om at det ikke vil få noen konsekvenser for OL-uttakene hvis de presterer dårlig i NM neste helg på grunn av at de fullfører touren.

Dermed ser det ut til at det kun er sykdom som kan få dem til å hoppe av.

– Det er det som skjer akkurat her og nå som er det viktigste for folket. Akkurat nå er touren viktigst. Så kommer vi til NM, og da blir folk sinte og sure hvis ikke de beste går der. Så er det OL, og skulle vi dumme oss ut der vil overskriftene være store. Vi må holde tungen rett i munnen og ikke bry oss for mye om det som sies, sier Hjelmeset.