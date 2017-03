NRK-ekspert stusser over uttaket: – Den så jeg ikke komme

Maiken Caspersen Falla debuterer på Norges stafettlag i langrenn i mesterskap. Hun går sammen med Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen i VM.

Det har hersket tvil om hvem av Falla og Ingvild Flugstad Østberg som skulle få sjansen i Therese Johaugs fravær. Onsdag ble det klart at Østberg vrakes etter svake resultater tidligere i mesterskapet.

NRKs Fredrik Aukland mener at det er to overraskelser i uttaket

– Det ene er at Ingvild er vraket fra laget. Det har lenge vært diskusjoner om Maiken eller Ingvild skulle få gå etappen. Jeg tenker at det er et fornuftig valg. Man velger en formsterk løper i stedet for en løper som har vist usikker form, og det er sikkert valg, selv om det er brutalt, sier han.

Den andre overraskelsen mener han er at Heidi Weng skal gå en klassisk etappe, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen går en av skøyteetappene.

– Det er et valg som trenerne har gjort med utøverne, men den så jeg ikke komme. Men man kunne stokket løperne tilfeldig, og likevel hatt et veldig sterkt lag, sier Aukland.

Roar Hjelmeseth sier at Østberg tok nyheten tungt, men at hun ser framover.

– Jeg er veldig lei meg på Ingvilds vegne. Hun hadde på en måte fortjent å gå. Men vi må velge de fire vi mener har størst sjanse for å gå fort på ski, sa kvinnetrener Roar Hjelmeset.

I de to siste stafettene i VM og OL har Norges lag vært likt: Weng, Johaug, Jacobsen, Bjørgen. Johaug har vært inne på stafettlaget i seks mesterskap på rad, men soner nå utestengelse for doping.

Dette er fasit for Norge i de siste fem mesterskapsstafettene:

VM 2015: Gull

OL 2014: 5.-plass

VM 2013: Gull

VM 2011: Gull

OL 2010: Gull

