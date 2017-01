Falla tapte sprinten på målstreken

Maiken Caspersen Falla var eneste norske innslag i finalen i kvinnesprinten i italienske Toblach. Med seg hadde hun Natalie Matveeva, Hanna Falk, Ida Ingemarsdotter, Vesna Fabjan og Sandra Ringwald.

Falla var best i prologen, best i sitt kvartfinaleheat, og etter en litt svak start i semifinalen ble hun til slutt best der også.

Fra starten i finalen la hun seg i rygg på Hanna Falk, men måtte nøye seg med en tredjeplass inn i den første bakken. Den plassen beholdt hun til den bratte broen, som hun fløy opp og tok ledelsen. Ned på den andre siden av broen fikk hun noen meter, og fikk bare med seg Natalie Matveeva i teten.

Ut på oppløpet hadde den norske kvinnen noen meter ledelse på den lynraske russeren. Men den russiske utøveren ble for kjapp på de siste meterne, og snek seg forbi i mål. Det ble så tett at det måtte målfoto til for å skille de to sprinterne, men bildene viste at Matveeva var 30–40 centimeter foran.

Dermed ble det russerens andre verdenscupseier, og Falla måtte nøye seg med annenplass.

– Jeg føler meg ikke spesielt bra, så andreplass er egentlig godkjent. Men det er selvfølgelig kjedelig å bli slått på oppløpet, sa den norske jenta til NRK.

– Det er bra at flere melder seg på før VM, det gjør det mer spennende, la hun til ifølge NTB.

Svenske Hanna Falk tok den siste plassen på pallen.

Falla styrker sin verdenscupledelse etter annenplassen i Toblach.

Falla var best i prologen, og gikk greit videre fra semifinalen etter å ligget bak i feltet store deler av løpet. De amerikanske utøverne Kikkan Randall og Sophie Caldwell krasjet, så det var bare fire utøvere som kjempet om finaleplassene.

Det så lenge ut som Falla slet med å komme seg forbi de foran, men den siste delen av løpet var hun klart best, og gikk enkelt til finale.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk i det andre semifinaleheatet, og valgte å gå fort for å få en god tid. Hun ledet stort sett hele veien, men på oppløpet ble hun for svak. Hurtigheten ble ikke god nok, og hun mistet finaleplassen på de siste meterne. Til slutt havnet hun på fjerdeplass i heatet sitt, 0,09 sekunder bak sikker plass. Tiden var heller ikke god nok til å gå videre.

Tiril Udnes Weng var uheldig i kvartfinalen og falt. Mari Eide, Marthe Kristoffersen og Anne Kjersti Kalvå var også med i kvartfinalene, men gikk ikke videre.

Heidi Weng gikk ikke i Toblach. Det gjorde heller ikke Ingvild Flugstad Østberg eller Marit Bjørgen.