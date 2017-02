Falla ga blaffen i ropene fra sjefen: - Et skremmeskudd til Sverige

Maiken Caspersen Falla gikk ut sammen med Kerttu Niskanen på siste etappe av semifinalen i sprintstafett.

I en av bakkene underveis ropte landslagssjef Vidar Løfshus «bare hold deg bak». Men Falla ga blaffen i rådet.

Gullvinneren fra den individuelle sprinten parkerte Niskanen i en stigning, og vant heatet lett.

Etterpå fikk Vidar Løfshus spørsmål fra NRK: Hører ikke jentene på deg?

– Nei, de gjør vel ikke det. Men det så ut som de gikk ganske billig, sa landslagssjefen med et smil.

– I knallform

– Maiken virker å være i knallform, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Et skremmeskudd til Sverige og Stina Nilsson, sier han senere.

Nilsson og Ida Ingemarsdotter representerte Sverige i det andre heatet. Sverige vant sitt heat foran Tyskland og USA.

Trener Roar Hjelmeset forteller at Falla følte seg sterk.

- Maiken sa at hun aldri har gått en semifinale så sakte før. Det er et godt tegn, sier Hjelmeset til NRK.

Dermed er Norge klare for finalen. Finland ble nummer to i heatet, og er dermed også klare for finalen.

Weng sprengte feltet

Finlands lag, bestående av Kerttu Niskanen og superveteranen Aino-Kaisa Saarinen, holdt stor fart gjennom store deler av heatet.

På sin siste runde gikk Heidi Weng frem i tet og sprengte feltet. Kun Finland holdt følge, og dermed fikk Maiken Caspersen Falla og Kerttu Niskanen gå ut sammen på siste etappe.

Falla avgjorde deretter til Norges fordel med et rykk i den siste bakken.

De norske herrene går også får gull i dag. I den konkurransen er det Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo som representerer Norge.

Norsk langrennsløper satte Myllylä på plass med dopingspørsmål. Hør historien i denne ukens utgave av Aftenpodden Sport: