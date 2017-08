Johaug-advokaten vurderer å anke dommen: – Undergraver idrettens regelverk

Tirsdag fikk Therese Johaug den nedslående beskjeden. Idrettens høyeste instans, CAS, har ilagt skistjernen en 18 måneders utestengelse.

Det betyr at Johaug mister OL. Det finnes imidlertid én siste mulighet: Å anke CAS-saken videre til sveitsisk høyesterett.

Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort, bekrefter at Johaug-teamet skal sjekke mulighetene for å anke dommen

– CAS-avgjørelsene er normalt endelige. Det finnes en teoretisk ankemulighet til høyesterett i Sveits. Vi vil for ordens skyld sjekke om det er mulig, men etter all sannsynlighet er dette den endelige avgjørelsen, sier Hjort.

Tidligere har det blitt nevnt at det kun er formelle feil som kan ankes videre. Derfor er det usikkert om Johaug i det hele tatt har mulighet til å anke.

– Hun gjorde det man kan kreve

Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar. Blant annet viser Hjort til en dom fra 2005 hvor en svømmer fikk 12 måneders utestengelse for bruk av den samme kremen som Johaug har brukt.

I dommen der blir det referert at svømmeren i det minste kunne forhørt seg med en lege.

Johaug gjorde nettopp det, men har allikevel fått seks måneder lenger utestengelse.

– Man må spørre seg hva man med rimelighet kan kreve av en utøver. Det kommer veldig an på omstendighetene. Etter vårt syn gjorde Therese det man kan kreve. 18 måneder er helt uforholdsmessig. Det legges til grunn at det ikke er snakk om juks. Hun blir utestengt i to sesonger for en tabbe. Vi mener det undergraver legitimiteten til idrettens eget regelverk, sier en sjeldent bestemt Hjort.

– Etter vårt syn har ikke CAS problematisert hva man rimelig kan kreve av en utøver, sier Hjort.

FIS: – Vi er fornøyde

I den øverste norske instansen, domsutvalget i Norges idrettsforbund, fikk Therese Johaug 13 måneders utestengelse.

Det var en lettelse for Johaug. Med den straffen ville hun rukket OL.

Men så anket det internasjonale skiforbundet FIS til CAS. Det endte med at Johaug får en straff på 18 måneder.

Rett etter at CAS offentliggjorde avgjørelsen tirsdag, kom FIS med en pressemelding.

– FIS er fornøyde med at et selvstendig organ har hatt muligheten til å gjennomgå alle faktaopplysningene og fatte en upartisk beslutning. Det var grunnen til at FIS anket til CAS. Dette sikret en rettferdig beslutning for alle parter, heter det.

Johaug har vært én av de største stjernene under FIS-paraplyen siden hun slo gjennom for fullt under 2007-VM i Sapporo. Hun har blant annet syv gull fra Ski-VM, som FIS arrangerer.