En detalj kunne pyntet på Johaug-straffen. Men ordene hun gjentok på denne pressekonferansen ødela.

Tirsdag ble det klart at CAS har ilagt Therese Johaug (29) en utestengelse på 18 måneder.

For Johaug er det aller mest kritisk at straffen er strengere enn 15 måneder. Det innebærer nemlig at OL ryker.

Ikke før 18. april 2018 får Johaug lov til å konkurrere igjen. Det er snaue to måneder etter siste OL-øvelse i Pyeongchang.

Johaug kunne imidlertid fått reddet en liten del av sesongen. Det hele kokte ned til en juridisk uenighet mellom partene. Uenighet var på siden av lengden på utestengelsen, men handlet i stedet om spørsmålet:

Når startet egentlig Johaugs utestengelse?

CAS regner utestengelsesperioden fra 18. oktober. Johaug-teamet ville imidlertid at perioden skulle gjelde fra 16. september – dagen da skistjernen avla den positive dopingprøven for clostebol. Med andre ord: Det var én måned forskjell.

– Forklaringen er ikke overbevisende

I sin argumentasjon viste Johaugs advokater til paragrafen 10.11.2 i WADA-koden, som omhandler tidspunktet for innrømmelse.

I paragrafen står det at hvis utøveren «innrømmer regelbruddet etter å ha blitt konfrontert av antidopingmyndigheten, vil utestengelsesperopden kunne starte på datoen dopingprøven ble avlagt».

Derfor pekte Johaug-teamet på at skistjernen umiddelbart hadde erkjent at hun brukte kremen Trofodermin. Johaug førte nemlig først opp at hun hadde brukt Trofodermin på et kontrollskjema, og deretter på pressekonferansen i Oslo 13. oktober.

«Jeg har null skyld», sa imidlertid Johaug flere ganger på pressekonferansen. Det er nettopp disse ordene som ligger til grunn i CAS’ begrunnelse for at utestengelsen gjelder fra 18. oktober. Ifølge CAS-dommen viser Johaugs intervjulogg at hun ikke innrømmet brudd på dopingreglene.

Johaug-teamets motargument var at Johaug ikke bestred at det hadde skjedd et regelbrudd, men at hun snarere hadde vært uenig i at hun hadde utvist skyld.

– Denne forklaringen er ikke overbevisende, heter det imidlertid i CAS-dommen.

Les hele dommen her.

Løfshus: – Uansett uaktuell til verdenscupen

Dermed varer Johaugs utestengelse helt til 18. april 2018 – 18 måneder etter 18. oktober 2016. Hadde Johaug-teamet fått medhold i sin argumentasjon om tidspunktet for innrømmelsen, ville Johaug potensielt kunne konkurrere igjen 16. mars.

Akkurat den dagen starter verdenscupavslutningen i Falun neste år. FIS sitt regelverk hadde imidlertid uansett stoppet Johaug, forklarer landslagssjef Vidar Løfshus.

– Det blir spekulativt, men Therese kunne ikke gått siden hun måtte hatt et skirenn under FIS – og oppfylt et krav for verdenscuppoeng i løpet av det siste året – for å kunne starte 16. mars, skriver Løfshus til Aftenposten i en tekstmelding tirsdag kveld.

Kan gjøre comeback i Skarverennet

Dermed ville altså verdenscupen gått tapt for Johaug uansett. Hun ville imidlertid kunne gått Birkebeinerrennet, som arrangeres 17. mars neste år.

I stedet må Johaug altså vente til april – der Skarverennet 21. april er én mulighet. Rennet er en personlig favoritt for Johaug. I 2016 vant hun rennet for 9. gang.

Akkurat det rennet er neppe i tankene til Therese Johaug i dag.

– Jeg står ved at jeg ikke vil gi meg før jeg står ved start, men jeg vet ikke hvordan motivasjonen mentalt vil bli i tida fremover, sa Johaug på pressekonferansen i Seiser Alm tirsdag.

