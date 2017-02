Emil Iversen ble holdt på pinebenken i fire ekstra dager

VIERUMÄKI: – Klæbo og Emil på søndag er klare favoritter til å ta et VM-gull, sa Petter Northug etter medaljeseremonien fredag kveld.

Der hadde han sett på at Johannes Høsflot Klæbo fikk sin bronsemedalje etter sprinten.

Skuffet uten medalje

Tidlig lørdag morgen møtte Klæbo pressen sammen med Emil Iversen. De to skal gå lagsprint for Norge på søndag.

– Vi må være med og kjempe om gullet. Hvis vi ikke tar medalje så er vi ikke fornøyde. Vi har mislyktes noen ganger, men var bra forrige gang, sier sprintsjef Arild Monsen til Adresseavisen.

Han viser til lagsprinten under Falun-VM for to år siden. Da sikret Finn Hågen Krogh og Petter Northug norsk gull.

Klarsignal sist helg

Monsen forteller at det var Klæbo som først var klar for det norske laget. Han fikk beskjed allerede forrige helg, etter verdenscupkonkurransene i Otepää i Estland. Det var fire dager før Iversen fikk klarsignal.

– Johannes fikk en grei beskjed om at han ville bli brukt på lagsprinten. Emil har ikke fått noen klar beskjed før etter sprinten i VM, sier Monsen.

Etappefordelingen for de to norske løperne blir ikke offentliggjort før lørdag ettermiddag.

Kvinnelaget ikke klart

– Jeg har gått lagsprint en gang, og det var i Toblach. Vi er nødt til å dra på stadion i kveld for å trene vekslinger, sier Klæbo.

Det var kun Maiken Caspersen Falla som møtte opp av kvinnene på den norske pressekonferansen lørdag morgen. Hvem hun skal gå sammen med blir ikke klart før klokken 16.00 lørdag, etter dagens skiathlon-øvelser.