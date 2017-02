Dyrhaug knust etter vrakingen: - Det kom som et sjokk

Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Finn Hågen Krogh skal gå 30 kilometer med skibytte i VM i Lahti. Det betyr at Niklas Dyrhaug og Simen Hegstad Krüger blir vraket.

– Som jeg har sagt til de andre løperne som ble vraket, så er det noen som havner utenfor de fire som skal gå. Det er et tøft klima i den norske troppen, det er mange som er gode og har fortjent å gå, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Knust Dyrhaug

Dyrhaug var helt knust da han møtte Adresseavisen under landslagets pressetreff på Sjusjøen. Han var blank i øynene da han svarte på spørsmålene om vrakingen. I NM vant han sølv på distansen, bare slått av Martin Johnsrud Sundby. I Falun helgen før kom han på femteplass

– Det føles urettferdig, rett og slett. Det har vært to tremiler i fellesstart, og jeg fikk beskjed om at de var veldig viktig. I de tok jeg en femteplass i Falun og sølv i NM. Derfor er det uforståelig at jeg ikke er med i VM, sier han til Adresseavisen.

– Kom som et sjokk

Han fikk beskjed om uttaket for to dager siden.

− For meg kom det som et sjokk. Jeg var ganske sikker på at jeg var en del av laget. Når jeg presterer bra under NM og tar sølv, føler jeg det er ufattelig skuffende og urettferdig. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ikke er med, sier han til Adresseavisen.

Han håper at han fortsatt er aktuell for 15-kilometeren, selv om han følte at han var mer aktuell for tremila.

Ikke aktuelle for lagsprinten

– Til slutt må man gjøre et valg om hvem som skal gå, og denne gangen ble det disse fire løperne, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Adresseavisen.

Løfshus bekrefter at ingen av de fire er aktuelle for å delta på lagsprinten i mesterskapet.

Mindre overraskende er det at Petter Northug ikke skal gå. Han meldte seg i stor grad ut selv etter NM i Lygna.

– På skiathlon er ikke Northug aktuell uansett om han vinner sprinten. Vi har tatt et lag, og det er de utøverne som vi tror har best medaljesjanser. Det er det grunnlaget vi har tatt beslutningen på, sier Løfshus.

Saken oppdateres