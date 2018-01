Dette synet møtte politiet i løypa der de norske skistjernene skulle gått

langrenn

OBERSTDORF: Meldingen fra arrangøren klokka 12.35 var at herrene skulle gå damenes løype da de fryktet at store trær ved siden av herreløypa kunne velte. Og akkurat det skjedde. Klokka 12.56 kom beskjeden om at det femte rennet i Tour de Ski ble avlyst selv om herreløypa var blitt lagt om. Da skulle juryen bruke de neste timene til å bestemme seg for hva som skjer med den planlagte fellesstarten i morgen.

Juryen i møter

– Alle muligheter blir vurdert. Det inkluderer en mulig endring av øvelsene (sprint eller distanse) og tidspunktet for starten. Juryen jobber tett med organisasjonskomiteen for å få oversikt over skadene på løypa og morgendagens værmelding, opplyser pressesjef Michal Lamplot.

Politiet som var på plass ut i løypa for å skaffe seg oversikt over situasjonen priser seg lykkelig over at ingen kom til skade. Synet som møtte dem i løypa var skremmende: Minst fem store grantrær var veltet, og en plattform for tv-kamera var blitt knust.

Politimennene forteller at de ble varslet over sambandet om at flere trær i området var blitt revet overende i Oberstdorf-området. De kan ikke huske at det har vært slikt vær her de siste ti årene.

– Det så ut som det hadde vært hogst oppi der. Det var et bra valg å avlyse. Jeg var ikke bare redd for helsa, men for dere og alle mann, sier Niklas Dyrhaug til NTB.

Kjapp treningsøkt

Da avlysningen var et faktum, bestemte Emil Iversen for å ta en gjennomkjøring i løypa sammen med Martin Johnsrud Sundby og Sindre Bjørnestad Skar.

– Klar, ferdig, gå, sa Iversen og staket avgårde fra startstreken.

I den bløte snøen fikk de seg en gjennomkjøring i den delen av løypene som var åpne etter trevelten.

Ved den norske smøretraileren konstaterte presseansvarlig Gro Eide at det bare var å sette kurs mot hotellet. Årets Tour de Ski vil ikke få sju tellende løp som.

– Været får vi ikke gjort noe med, sa Eide.

Følte seg ikke utrygg

Silje Øyre Slind rakk å gå en god prolog i uværet og ble nummer 19. Selv om resultatet ikke teller i Tour de Ski, får hun med seg FIS-poeng videre. Etter målgang sa hun at hun ikke var redd for sikkerheten underveis, slike ting kan man ikke tenke på når man skal prestere.

– Jeg har aldri gått i slike forhold før. Det er ikke hver dag du varmer opp i torden og lyn. Jeg synes egentlig det var litt kult, jeg. Det er jo litt komisk, sier hun til Adresseavisen.

Heller ikke landslagssjef Vidar Løfshus vurderte det som utforsvarlig å sende jentene ut i løypa.

– Da rennet begynte, så syns jeg det var helt greit. Det var jo bare regn og ikke vindkast. Så dro det seg jo til noe vanvittig rett etter start. Nå skal vi komme oss ned og slappe av. Vi har ikke mange dagene å gjøre dette på. Man skal gå de rennene som er satt og kjempe ut i fra det, sa Løfshus.