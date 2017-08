Dette har lagvenninnene lært av Johaug-saken: – Vi ble paranoide

Tirsdag kom avgjørelsen i saken mot Therese Johaug. Den har vært utsatt gang på gang i CAS, før hun ble dømt til utestengelse i 18 måneder.

Det som har skjedd siden Johaug ble utestengt, har vært hardt for dem som står henne nær.

– Ja, jeg synes at det har vært tøft. Det er mye som har gått inn på meg med denne saken, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Hun er blitt mye mer på vakt.

– I starten var jeg helt paranoid. Hvis en slik krem kan få slike konsekvenser, da skal man virkelig passe seg her i livet.

Østberg er klar på at utøverne selv har ansvaret hundre prosent. Hvis man skulle være i tvil på det før saken med leppekremen kom opp, er det ingen som er det nå.

– Jeg sjekker mer nå, men saken har også gitt tanker rundt dette med hvordan rettssystemet er. Det som har foregått har vært vondt å se, men også en øyeåpner. Jeg er uansett veldig glad for å få henne tilbake. Jeg har savnet henne fra den dagen hun ikke fikk lov til å være med oss. Selv om vi har sett litt til hverandre, har det ikke vært det samme, mener hun.

Flugstad Østberg trente blant annet sammen med Johaug i USA i sommer.

Systemet er så skjørt

Sprinteren Maiken Caspersen Falla sier at hun er blitt mer reflektert.

– Dette har vært en vekker for meg og alle på laget. Man ser hvor skjørt ting faktisk kan være. Bare den tanken på at det hver dag er det lidenskap å gå på ski og trene, og så kan det livet jeg lever bli dratt bort under meg, sier Falla og fortsetter:

Plutselig kan meningen med det jeg gjør bli helt borte. Og enda verre – du føler at ingen kan hjelpe deg. Alt er min skyld uansett. Følelsen har jeg aldri kjent på så hardt før.

– Men det er vel kun utøverne som kan ha ansvaret for hva de putter i munnen eller smører på seg?

– Ja, jeg skjønner godt at vi må ha det ansvaret. Selv om man spør noen som er kvalifisert, som er eksperter på dette feltet, så er det fortsatt min feil hvis jeg skulle bli tatt i å ha benyttet et preparat som viser seg å være ulovlig. Derfor må man bare finne ut av ting selv, men det er ikke alltid så lett. Jeg vet i alle fall at jeg er mye mer skeptisk nå enn jeg var tidligere. Jeg har trodd at så lenge jeg rapporterte kosttilskuddene mine, så var alt greit. Det gir en følelse av hjelpeløshet, når du føler usikkerhet.

Kan få en ekkel følelse

– Therese-saken har innimellom tatt bort litt av gleden med idretten, mener Marit Bjørgen.

– Jeg har fått et litt annet perspektiv på dette, og kan føle at jeg ikke har helt kontroll. Hvis sønnen min Marius får anbefalt en krem, tør jeg nesten ikke ta på den. Og da vi var i Spania sist, fikk jeg en vond følelse da vi spiste kylling. Dette ligger i bakhodet. Jeg er blitt ekstra skjerpet.

Heidi Weng mener også at alt som har skjedd Therese er blitt en vekker.

– Jeg liker ikke å legge fra meg ting uten at jeg har oppsyn eller noen passer på. Selv en vanlig hudkrem må jeg undersøke på alle bauger og kanten.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ikke helt der.

– Hvis jeg ikke skulle kunne legge fra meg ting, er det snakk om sabotasje. Vi må bare fortsette å gjøre det vi tror er riktig.

Kari Øyre Slind mener at hun absolutt ikke er blitt desperat.

– Nei, jeg er ikke mistenksom, men jeg er mer bevisst på hva jeg tar. Når det er sagt, har jeg generelt ikke mer behov for å ta noe mer enn tran.

Trodde doping var noe man gjorde med vilje

Søsteren Silje, som har vært med landslaget på trening i sommer, forteller at hun er blitt mye mer fokusert på små ting.

– Jeg har jo alltid visst at jeg ikke skal jukse. Jeg trodde doping var noe man gjorde med vilje, men jeg skjønner jo at man faktisk kan ha uflaks.

Ragnhild Haga er på samme lag som Therese Johaug til daglig.

– Therese-saken har gått veldig inn på meg. Da jeg var på tur i Italia i sommer, merket jeg at jeg hadde veldig lyst til å forklare hva som er årsaken til det som har skjedd. Jeg prøvde å være så saklig som mulig. Vi må forholde oss til at det er begått en feil, kommer det fra Haga, og hun har mer på hjertet:

– Samtidig må vi også finne en balansegang, for det er lett å bli paranoid. Kan jeg ta imot en pizza? Kan jeg legge drikkebeltet her? Man tenker kanskje litt mer over dette, fordi man skjønner hvor små marginene er. Men vi må holde på de samme, gode rutinene.

Var en tøff nyhet å få

Kathrine Harsem opplevde nyheten om «Therese tatt i doping», som sjokkerende. Det er bærumkvinnens egne ord.

– Den gangen var jeg ikke på laget, og det var kanskje en fordel. Jeg syntes så synd på Therese. Det var tragisk. Jeg må si at saken har ført til at jeg er mer årvåken enn før. Selv det å bruke vanlige kremer som alle gjør, blir noe spesielt.

Mari Eide er glad for at hun har lært så mye av samboer og langrennsløper Anders Gløersen.

– Det er mye å sette seg inn i, men jeg går inn på antidopinglisten. Anders har gått veien før meg, og han er streng. Jeg har sett at det har vært mangler før i forbundet, men da har jeg ikke var på forbundslag, men vært kontaktsøkende på å finne ut av ting selv. Det er jeg glad for nå.

