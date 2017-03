For to dager siden klarte han ikke stå oppreist. I dag vant nordmannen Vasaloppet.

John Kristian Dahl skrev seg inn i Vasalopps-historien med gullskrift som en av kun fire som gjennom historen som har vunnet løpet tre ganger.

Kink i ryggen

Men lenge så det ut til at Dahl ikke engang kunne stille til start på den svenske langløpsklassikeren. Torsdag fikk 35-åringen fra Kirkenes en kjink i ryggen under styrketrening, og fredag kunne han ikke holde hendene over hodet.

Han gikk med ryggsmerter og virket frakjørt underveis, men spurtet likevel inn til sin tredje seier i Vasaloppet.

For to dager siden var seierherren usikker på om han i det hele tatt kunne gå det tradisjonsrike rennet. Han lå strak ut med kink i ryggen, melder NRK.

– Jeg vet ikke helt hvordan dette var mulig. Noen ganger triumfer viljen evnen, og det var vel det som skjedde i dag, sier Dahl til kanalen etter sin andre seier på rad.

Spurtseier

Han ble liggende svært lenge i målområdet - helt fullstendig utladet. Kun i underkant av to meter ledet han løpet, de to siste. Og han vant med kun centimetre foran Andreas Nygaard.

– Det føltes om jeg hadde gått fem mil allerede etter en mil. Men seieren i dag berger hele sesongen for laget vårt, sier han.

Dahl fikk god hjelp av treningskompis Johan Kjølstad hele veien inn. Sammen har de base i Trondheim, og har utallige mil i Bymarka som oppladning til Vasaloppet.

Stian Hoelgaard fra Ålgård kom på tredjeplass, med manglet i likhet med Nygaard de få nødvendige centimeterne som behøvdes for å hente hjem kransen.

Vinnere Vasaloppet: 2017: John Kristian Dahl, Norge 2016: Dahl 2015: Petter Eliassen, Norge 2014: Dahl 2013: Jørgen Aukland, Norge 2012: Jörgen Brink, Sverige 2011: Brink, Sverige 2010: Brink 2009: Daniel Tynell, Sverige 2008: Aukland, Norge 2007: Oskar Svärd, Sverige Ole Ellefsæter ble i 1971 første nordmann som vant.

«Frelseren fra Nord»

For Andreas Nygaard var det selvsagt bittert å tape på de siste meterne, men skrøt av spurtkanonen Dahl.

– Jeg føler ikke at jeg kunne gjort noe annerledes. De 500 siste meterne blinket alle varsellampene rødt. Jegga det jeg kunne, men John Kristian kom fort på slutten der. Han er «frelseren fra Nord». At han kommer tilbake etter en problematisk sesong, viser bare hvor rå han er, sier Nygaard til NRK.

Astrid Øyre Slind fra Oppdal ble nummer to i dameklassen, knappe 1,40 bak vinneren Brita Johansson Norgren.