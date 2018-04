Da Skarverennet ble avlyst, tok OL-deltageren saken i egne hender

langrenn

GEILO: – Er det noen som ønsker at vi skal gå en ekstra runde på stadion her når vi kommer tilbake, roper Rasmus Krogstad.

– NEI! Svarer de mange løperne som står oppstilt på den provisoriske startstreken på skistadion på Geilo i kor.

For da Skarverennet ble avlyst lørdag morgen, ble det umiddelbart opprettet en Facebook-gruppe. De som ville skulle få muligheten til å få en skikkelig konkurranse likevel. Initiativtagerne foreslo et testløp fra skistadionet på Geilo og opp mot fjellet. Det var det mange som ønsket å være med på.

Etter litt diskusjoner om hvor løypen faktisk skulle gå, blant annet om de skulle ha en ekstra sløyfe inne på stadion, satte en rekke utøvere i vei i solskinnet.

– Det blir litt sånn som selve rennet, det er veldig bratt i starten. Så kommer vi opp på flaten. Så er det ned igjen hit, forklarer Krogstad, som tok initiativet til testløpet.

– Litt bedre samvittighet

På få timer fikk Krogstad med seg en rekke dyktige langrennsløpere. Da starten gikk 10.40, en drøy time før det faktiske rennet skulle startet, gikk 30–40 løpere ut fra stadion. Der var juniorlandslagsløpere i både langrenn og skiskyting, samt OL-deltager for Sør-Korea i Pyeongchang, Magnus Kim.

– Vi må ha litt bedre samvittighet på afterskien etterpå, smiler han, før en av arrangørene roper:

– Nå er det to minutter til start! Champagne til vinneren!

Kim tusler mot startområdet og fortsetter å prate.

– Jeg tok litt initiativ, men det var flere andre som var giret her. Vi skal gå en runde her nå, så kommer vi tilbake, forklarer OL-deltageren.

Magnus Kim er født i Sør-Korea, men er oppvokst i Bærum. Han har koreansk mor og norsk far. Til daglig bor og trener han i Norge, under navnet Magnus Bøe, men med sitt doble statsborgerskap deltok han i OL 2018 for vertsnasjonen.

Det var altså vinden over fjellet som stoppet Skarverennet. Det blåser på Geilo også, men det var absolutt gode muligheter for langrenn. Den muligheten ville ikke de ivrige langrennstalentene la gå fra seg.

På forhånd trodde arrangøren at vinden skulle bli en fordel til løpet:

Prøvde å få med Northug

Løypen de til slutt ble enige om, er på rundt 15–20 kilometer.

– Nå kjører vi et testløp opp til Ruperanden. Selve runden pleier å være ca. ti kilometer, men nå legger vi til at vi starter her nede på stadion også. Så jeg tipper 15–20 kilometer, det er jo litt kortere enn selve rennet, sier Krogstad som til daglig går for TRY skiskyting og Heming Langrenn.

En liten stund hadde han også forhåpninger om at testløpet virkelig skulle bli celebert.

– Vi prøvde å få med Northug også, men han var ikke så giret. Det var litt kjipt. Det hadde vært veldig gøy om de ble med.

Etterlyser tidligere informasjon

Men også de som skulle delta i trimklassen hadde møtt opp i solskinnet. Blant dem var Kristian Kirkeng (11) og pappa Lars Erik.

Kristian går til daglig på langrenn for ROS. Han forteller at han hadde gledet seg til dette rennet i et år.

– Det er kjedelig. Det er første gangen jeg skulle gå. Jeg trener litt, men jeg hadde ikke trent for dette, sier Kristian litt sjenert.

Pappa Lars Erik er ikke i tvil om at det var rett avgjørelse å avlyse rennet.

– Det er helt sikkert riktig. En ting er de som er trent og som tåler en slik tur. Det er noe annet med de 10.000 andre som ikke tåler det. Da blir det trening her isteden. Må jo gå på ski når det er så fint vær. Her er det jo strålende. Bare de får kjørt løypene nå, de har jo kjørt litt innover, sier Lars Erik Kirkeng.

Han mener det lå veldig i kortene da han så værmeldingen.

– På en måte hadde jeg nesten forventet det. Jeg syns nesten det var litt rart at det ikke kom med noe informasjon tidligere i uken, om at hvis det er så og så mye vind, så avlyser vi, mener han.