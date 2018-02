Caspersen Falla jublet for OL-sølv: – Endelig var det min tur

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: Stina Nilsson og Caspersen Falla lett videre fra prologen. Lett videre fra kvartfinalen. De gikk sammen i semifinalen og var overlegne inn til finalen. De siste meterne stoppet de to opp, så på hverandre og roet ned.

De sparte rett og slett kreftene til svensk-norsk duellen i sprintfinalen i OL.

Der var svensken fullstendig overlegen. Stina Nilsson stakk i motbakken og var overlegen på oppløpet.

– Jeg er faktisk skikkelig glad. Jeg gjør et bra løp, jeg gir alt jeg er god for. jeg blir belønnet med sølv, sier Falla til Eurosport.

Jublet for sølvet

Maiken Caspersen var regjerende olympisk mester fra Sotsji-lekene for fire år siden. I tillegg er hun regjerende verdensmester. Begge de to rennene var i fri teknikk.

Stina Nilsson tok teten med en gang i finalen. Caspersen Falla la seg direkte i ryggen hennes. Den norske løperen fikk en lang sving på toppen av den første bakken og måtte jage derfra. Stina Nilsson stakk – Falla halset etter. Inn på stadion var Nilsson først, med Caspersen Falla rett bak.

Falla forteller om de siste dagenes følelser:

– Det har vært så mye nerver, jeg har gått rundt og tråkket og sett på de andre. Det var endelig min tur. Det var stort, sier Falla.

Men inne på stadion var det ingen tvil. Falla kom seg ikke helt opp i ryggen til svensken. Med hendene over hodet, jublet Nilsson for gullet, over tre sekunder foran Falla.

– Det var hennes tur i dag. Hun var best i dag. Hun vinner alt fra prolog til finale, så det var fortjent, sier Falla.

I målområdet jublet likevel Falla for sølv. Det var tydelig at et OL-sølv på klassisk sprint var en opptur, til tross for at hun var blant de aller største gullfavorittene.

Russiske Yulia Belorukova tok bronsemedaljen.

Tårene trillet

For Kathrine Harsem gikk det dessverre ikke like bra. Hun gikk i det første kvartfinaleheatet, mot nevnte Nilsson, men klarte ikke å henge på svensken opp bakkene.

Det var en gråtkvalt Harsem som lot seg intervjue av Eurosport etter nedturen.

I flere sekunder gjemte Harsem seg bak skiene, før hun med tårer i øynene svarte kort:

– Det var ikke som jeg håpet på, konstaterte Harsem til slutt.

Til Aftenposten forklarer hun:

– Jeg er helt tom. Dette har jeg gledet meg til lenge. Da er det veldig kjedelig å mislykkes. Jeg valgte å legge på ganske mye mer feste enn i prologen, siden jeg brukte mye krefter på å ha feste der. Det er mitt eget valg. I tillegg klarte jeg kanskje ikke å jobbe godt nok over toppen. Jeg følte meg sikkert hundre ganger bedre i kvartfinalen enn i prologen, så det er veldig kjedelig å ryke ut, sier Harsem.

Også Ingvild Flugstad Østberg røk ut i kvartfinalen. TV-bildene viser at Østberg var nummer to nederst i den siste utforkjøringen. Justyna Kowalczyk kom på innsiden og de to prøvde begge å ta det samme sporet. Østberg ble presset helt ut av løypen og tapte masse tid. Hun endte som nummer fire i sitt heat.

Heidi Weng tok seg videre til semifinale, men var sjanseløs i kampen om finaleplass. Hun endte sist i semifinalen.