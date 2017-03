«Blir det neste at noen spytter på Johaug?»

Er hun spedalsk?

Har hun begått en dødssynd?

Er hun en skam for oss nordmenn?

Hvis vi tar enkelte Sats-medlemmer på ordet, kan det dessverre virke sånn. De vil nemlig at den dopingtatte langrennsløperen ikke skal få trene på samme senter som dem.

Det får da være grenser for umenneskelig paragrafrytteri!

Juks og fakta

Therese Johaug er i første omgang utestengt fra idretten i 13 måneder fordi hun har testet positivt på stoffet Clostebol. Ingenting i rettssaken mot henne tydet på noe annet enn det hun har sagt: At hun har fått i seg de anabole stereoidene via munnsårsalven Trofodermin.

Selvsagt straffes hun for det, i likhet med andre utøvere som er tatt for noe av det samme. Men derfra til å fryse henne helt fullstendig ut fra steder der folk flest ferdes, blir for drøyt.

Vi utenfor rettssalen må kunne evne å skille mellom kynisk juks for å ta snarveier til toppen og den fakta som Domsutvalget i Norges Idrettsforbund la til grunn da Johaug ble dømt.

Armstrong og Johaug

Hvis du kjører 60 km/t i 50-sonen og blir stoppet av politiet, får du en straff på 1600 kroner.

Har du drukket alkohol, tråkker pedalen i bånn og blir stoppet i 150 km/t i den samme 50-sonen, svir det naturligvis mye mer.

I idretten er det ikke alltid like lett å finne et like markant skille mellom vondt og ekstremt mye verre.

Bruk gjerne Lance Armstrong og Therese Johaug som eksempel. Den ene har innrømmet juks, bedrag og ovetramp mot andre mennesker over år. Den andre er stemplet som en lurendreier fordi hun ikke var nøye nok med å lese pakningsvedlegget før hun smurte krem på såre lepper.

Likevel havner de i den samme gapestokken.

Et vennlig blikk

Dopingsaken er naturligvis ekstremt belastende for Johaug og hennes omgivelser. Enda verre blir det hvis hun behandles som om hun har forrådt oss alle. Vi må ikke gå oss helt ville i fundamentalismen og sneversyntheten rundt doping.

Johaug har akseptert sin straff. Nå må hun på grunn av FIS’ anke dessuten ut i heftige ekstraomganger i Idrettens Voldgiftsrett i Lausanne.

Litt godhet og medmenneskelighet fra oss som trimmer på treningssentrene koster så lite. Et vennlig blikk eller et lite nikk er ikke så vanskelig å by på, men betyr sikkert mye for ei som har det ille nok fra før.

Så får det heller bare være at Treningssenterkjeden Sats Elixia er en del av Rent Senter-programmet, en samarbeidsavtale med Antidoping Norge om dopingfrie treningssentre.

En av idrettens viktigste verdier er fellesskap og respekt for andre mennesker. Husk på det hvis Therese Johaug kommer trippende inn dørene på et treningssenter nær deg.